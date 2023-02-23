Секретна місія: як Польща допомагала Україні протягом п’яти місяців (фото)

На допомогу Україні вирушали виключно добровольці

Упродовж п’яти місяців 98 поліцейських із Польщі брали участь у надсекретній місії в Україні. Весь цей час вони розмінували райони, звідки втекли російські окупанти.

2022 року військове командування України звернулося до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об’єднує спеціальні антитерористичні підрозділи Європейського Союзу. Проте допомогти у розмінуванні погодилася лише Польща. Інші ж вважали місію вкрай небезпечною. Про це повідомляє польське видання "Wiadomosci".

Запит командування нашої країни стосувався відправки в Україну піротехніків, які б допомогли в розмінуванні територій після втечі з них російських загарбників. У нашої армії недостатньо саперів, щоб займатися цим у повному масштабі.

Водночас, зробити цю роботу на території України не могли сапери з країн НАТО, оскільки росія могла розцінити це як провокацію. Єдиним варіантом було відправити поліцейську піротехніку.

На допомогу Україні вирушали виключно добровольці. Серед них були також парамедики, члени бойових груп і піротехніки. Поліція взяла із собою ще двох службових собак.

Цей матеріал було опубліковано лише після того, як усі польські піротехніки повернулися з України додому.

Розмінування. Фото — Wiadomosci

Як і де проводилося розмінування

Спочатку секретна місія була розрахована на три місяці. Однак у результаті її продовжили ще на два. Поляки були змушені виконувати роботу в умовах систематичних ракетних обстрілів й атак із застосуванням дронів.

Одним із перших завдань фахівців було розчищення території одного з аеропортів під Києвом. Торік у лютому окупанти планували там висадку, проте наші захисники встигли замінувати територію і запобігли цьому.

Загалом поляки вивезли 2 тис. небезпечних предметів, а також очистили від протипіхотних і протитанкових мін поля й дороги. Також ними було знешкоджено пастки, які росіяни залишили у занедбаних будівлях та розміновано залишки знищених складів зброї. Останні мали використовуватися загарбниками під час штурму Києва.

У матеріалі зазначається, що за всі п’ять місяців проведення робіт на території України, на щастя, ніхто з польських поліцейських не постраждав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі готові передати Україні танки "Леопард", проте виникли складнощі.