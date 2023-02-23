Танки готові, але є проблеми: у Польщі розповіли про складнощі з передачею Leopard 2

Українські танкісти проходять активне навчання по керуванню цими машинами

Польща має намір протягом місяця передати Україні танки Leopard 2, нині вони до цього вже повністю підготовлені.

Як повідомив польський президент Анджей Дуда у коментарі CNN, українські танкісти, які проходять навчання в його країні, протягом місяця будуть готовими повернутися до України разом із танками.

"Наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання", — сказав він.

Водночас Дуда додав, що його країна має велику проблему з необхідними запчастинами до цих танків.

При цьому він зазначив, що така ситуація спостерігається не лише у Польщі, а й інших операторів "Леопардів 2".

"В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", — сказав президент Польщі.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що його країна передасть Leopard 2 Україні до кінця березня цього року.

Варто зазначити, що за заявою глави Міноборони України Олексія Резнікова всього ВСУ отримають достатньо техніки, щоб сформувати щонайменше два батальйони з танків Leopard 2 та шість-сім батальйонів з Leopard 1.