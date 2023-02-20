"Леопарди" рвуться в бій: Резніков розповів, скільки танків отримає Україна від Заходу

Окрім "Леопардів" Україна отримає й інші західні танки

У лавах ЗСУ буде сформовано кілька батальйонів, на озброєнні яких стоятимуть танки Leopard 1 і 2.

Як повідомляє ТСН, про це повідомив голова Міністерства оборони Олексій Резніков під час переговорів президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, ймовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами", — сказав він.

Рєзніков додав, що танки будуть передані від коаліції різних країн. Крім того, окремо буде поставлено танки Challenger 2 та Abrams, а також бойові машини AMX-10.

Міністр сподівається, що Leopard 2 в Україну прибудуть до квітня поточного року, проте їх передача залежатиме від темпів підготовки екіпажів.

Варто зазначити, що танковий батальйон зазвичай включає від 31 до 40 танків залежно від того, чи він входить до складу танкового полку/бригади або механізованого. Тобто за оцінками Резнікова ЗСУ отримають щонайменше 186 Leopard 1 та 62 Leopard 2.

Як повідомлялося раніше, у Польщі напередодні повідомили, що їхній Leopard 2 в Україну прибудуть уже в березні цього року, такі ж терміни озвучували і в Німеччині.