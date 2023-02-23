Российский боевой самолет разбился у границ Украины: без жертв не обошлось (обновлено)

Пилоту удалось катапультироваться до встречи самолета с землей

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, 23 февраля, в Белгородской области разбился боевой самолет вооруженных сил рф. Речь идет о штурмовике Су-25. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в районе Валуйского городского округа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Также информацию о падении самолета подтвердил и губернатор Белгородской области владислав гладков. Как отметил чиновник, на месте уже работают профильные службы, включая спасателей.

Изначально данных о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что пилот Су-25 смог спастись — ему удалось катапультироваться после того, как контроль над авиасудном был потерян и оно начало падать. За пилотом на Белгородщину уже летит специальный борт санавиации, чтобы оказать ему необходимую помощь.

UPD от 10:45. Издание "Медуза", ссылаясь на данные Минобороны рф, сообщает, что от полученных травм пилот Су-25 погиб. Медицинская помощь, которую ему пытались оказать, оказалась бесполезной.

Причиной падения самолета предварительно считают техническую неисправность. Дополнительной информации по этой теме не распространяют.

Первые фото с места падения Су-25 в Белгородской области.

Пока известно, что штурмовик нашел последнее пристанище на сарае с сеном. После его приземления начался пожар, хозяйственная постройка сгорела дотла.

От сарая ничего не осталось

Напомним, что инцидент произошел на территории Валуйского городского округа Белгородской области. Эта административная единица, к слову, имеет общую границу с Харьковщиной.

Валуйский городской округ на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе этого года неприятная ситуация произошла с российским истребителем в Беларуси. Тогда серьезный взрыв слышали над городом Молодечно.

Также мы писали о том, что проблемы оккупанты имеют не только с боевой, но и с гражданской авиатехникой. Например, в Перми пассажирский самолет не смог взлететь из-за столкновения со снежной сугробом.