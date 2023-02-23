Российский боевой самолет разбился у границ Украины: без жертв не обошлось (обновлено)
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Пилоту удалось катапультироваться до встречи самолета с землей
В преддверии годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, 23 февраля, в Белгородской области разбился боевой самолет вооруженных сил рф. Речь идет о штурмовике Су-25. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла в районе Валуйского городского округа.
Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Также информацию о падении самолета подтвердил и губернатор Белгородской области владислав гладков. Как отметил чиновник, на месте уже работают профильные службы, включая спасателей.
Изначально данных о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что пилот Су-25 смог спастись — ему удалось катапультироваться после того, как контроль над авиасудном был потерян и оно начало падать. За пилотом на Белгородщину уже летит специальный борт санавиации, чтобы оказать ему необходимую помощь.
UPD от 10:45. Издание "Медуза", ссылаясь на данные Минобороны рф, сообщает, что от полученных травм пилот Су-25 погиб. Медицинская помощь, которую ему пытались оказать, оказалась бесполезной.
Причиной падения самолета предварительно считают техническую неисправность. Дополнительной информации по этой теме не распространяют.
Пока известно, что штурмовик нашел последнее пристанище на сарае с сеном. После его приземления начался пожар, хозяйственная постройка сгорела дотла.
Напомним, что инцидент произошел на территории Валуйского городского округа Белгородской области. Эта административная единица, к слову, имеет общую границу с Харьковщиной.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в январе этого года неприятная ситуация произошла с российским истребителем в Беларуси. Тогда серьезный взрыв слышали над городом Молодечно.
Также мы писали о том, что проблемы оккупанты имеют не только с боевой, но и с гражданской авиатехникой. Например, в Перми пассажирский самолет не смог взлететь из-за столкновения со снежной сугробом.