Російський бойовий літак розбився біля кордонів України: що відомо

На жаль, пілоту вдалося катапультуватися до зустрічі літака із землею

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну, 23 лютого, у Білгородській області розбився бойовий літак російського Міноборони. Мова йде про літак марки Су-25. За попередніми даними, авіакатастрофа сталася в районі Валуйського міського округу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Також інформацію про падіння літака підтвердив і губернатор Білгородської області владислав гладков. Як зазначив чиновник, на місці вже працюють профільні служби, включаючи рятувальників.

Початково даних про постраждалих не було. Згодом же стало відомо, що пілот Су-25 зміг врятуватися — йому початково вдалося катапультуватися після того, як контроль над авіасудном було втрачено і воно почало падати. За пілотом на Білгородщину вже летить спеціальний борт санавіації, аби надати йому необхідну допомогу.

Перші фото з місця падіння Су-25 на Білгородщині

Наразі відомо, що російський штурмовий літак знайшов свій останній прихисток на сараї із сіном. Після його "приземлення" розпочався пожар, господарська будівля згоріла вщент.

Від сараю нічого не залишилося

Нагадаємо, що інцидент відбувся на території Валуйського міського округу Білгородської області. Ця адміністративна одиниця, до слова, має спільний кордон із Харківщиною.

Валуйський міський округ на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у січні цього року неприємна ситуація сталася із російським винищувачем на території Білорусі. Тоді серйозний вибух чули над містом Молодечно.

Також ми писали про те, проблеми окупанти мають не лише з бойовою, а й із цивільною авіатехнікою. Наприклад, у Пермі один із пасажирських літаків не зміг злетіти через те, що стикнувся зі сніговою кучугурою.