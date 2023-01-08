Вже краще на оленях: у росії літак із людьми застряг у кучугурі, намагаючись злетіти (відео)

Літак навіть не дістався злітної смуги

У російській Пермі у літака авіакомпанії "Побєда" виникли проблеми при спробі злетіти — його сильно занесло прямо в замети. Снігові завали лежали поряд із злітною смугою. Вирушав авіарейс до Москви.

Відео поділився телеграм-канал Baza. Зазначається, що рейс переносили у зв’язку з погодою, але коли зліт все ж таки дозволили, літак не зміг через замети навіть доїхати до злітної смуги.

Рейс знову відклали. Людей вивели з літака та відправили до будівлі аеропорту.

Зазначимо, що із злітно-посадковою смугою проблеми на цьому не закінчилися. Через сильний снігопад затримався не лише виліт до Москви, а й інші рейси з пермського аеропорту. Перм знаходиться в центрі росії — це центр краю і одне з міст мільйонників з досить жвавим аеропортом. На онлайн-табло аеропорту видно, що температура повітря -32 за Цельсієм.

Табло вильотів пермського аеропорту

Перм на карті

У коментарях вже бурхливо обговорюють, чия вина у події — пілота, аеропорту чи погана авіакомпанія. Приплели до історії навіть Україну. Частина користувачів запропонувала альтернативні методи транспорту або способи допомоги літакам, такі як оленів та лижі.

Коментарі про літак, що потрапив у сніговий полон.

В іншій частині росії не так холодно, але проблем не менше. У дагестанському місті пролунав вибух. Попередньо – причина побутова.