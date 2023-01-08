Зруйновано кілька квартир, є постраждалі: в росії пролунав вибух у багатоповерхівці (фото та відео)

Всього з постраждалого будинку евакуювали десять осіб

У ніч на 8 січня в дагестанському місті Хасав'юрт відбувся потужний вибух в одній із житлових багатоповерхівок. Кілька квартир зруйновані, також дісталося і найближчим припаркованим автомобілям. Причиною надзвичайної події називають витік природного газу. Нагадаємо, що проблемами із газовим балоном лише кілька днів тому пояснювали пожежу на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Детальніше про інцидент у Дагестані повідомляють росСМІ. Початково було відомо про трьох постраждалих внаслідок нещасного випадку, однак за кілька годин до загальної кількості додалося ще двоє осіб.

Постраждалою будівлею став п'ятиповерховий житловий будинок. Коли рятувальники прибули на місце, їм вдалося евакуювати десять місцевих мешканців. Постраждалі отримали травми легкого ступеню важкості, а також численні опіки.

Кілька квартир зруйновані повністю

Є інформація про кілька зруйнованих вщент квартир, також вибухова хвиля пошкодила більшість вибухів у п'ятиповерхівці і будинках поруч. Вибух був настільки сильним, що машини, котрі знаходилися поблизу епіцентру події, перевернуло на дах.

Вибухова хвиля була дуже потужною

Будинку серйозно дісталося

Слід додати, що Хасав'юрт, який розташований на півдні рф, є містом республіканського значення та адміністративним центром Хасав'юртського району Дагестану.

Хасав'юрт на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що у новорічну ніч "саморобна бавовна" сталася у Новосибірську. Один із місцевих жителів так захопився святкуванням, що підпалив салютом балкон однієї із багатоповерхівок.

Також ми розповідали про серйозну пожежу в Петербурзі, яка сталася на місцевому заводі "Білорусь-МТЗ".