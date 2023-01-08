Разрушены несколько квартир, есть пострадавшие: в россии раздался взрыв в многоэтажке (фото и видео)
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Всего из пострадавшего дома эвакуировали десять человек
В ночь на 8 января в дагестанском городе Хасавюрт произошел мощный взрыв в одной из жилых многоэтажек. Несколько квартир разрушены, также досталось и ближайшим припаркованным автомобилям. Причиной чрезвычайного происшествия называют утечку природного газа. Напомним, что проблемами с газовым баллоном лишь несколько дней назад объясняли пожар на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.
Подробнее об инциденте в Дагестане сообщают росСМИ. Первоначально было известно о трех пострадавших в результате несчастного случая, однако за несколько часов к общему количеству добавилось еще два человека.
Пострадавшим зданием стал пятиэтажный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, им удалось эвакуировать десять местных жителей. Пострадавшие же получили травмы легкой степени тяжести, а также многочисленные ожоги.
Есть информация о нескольких полностью разрушенных квартирах, также взрывная волна повредила большинство взрывов в пятиэтажке и домах рядом. Взрыв был настолько сильным, что находившиеся вблизи эпицентра происшествия машины перевернуло на крышу.
Следует добавить, что Хасавюрт, расположенный на юге рф, является городом республиканского значения и административным центром Хасавюртского района Дагестана.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь "самодельный хлопок" произошел в Новосибирске. Один из местных жителей так увлекся празднованием, что поджег салютом балкон одной из многоэтажек.
Также мы рассказывали о серьезном пожаре в Петербурге, который произошел на местном заводе "Беларусь-МТЗ".