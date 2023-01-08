Разрушены несколько квартир, есть пострадавшие: в россии раздался взрыв в многоэтажке (фото и видео)

Всего из пострадавшего дома эвакуировали десять человек

В ночь на 8 января в дагестанском городе Хасавюрт произошел мощный взрыв в одной из жилых многоэтажек. Несколько квартир разрушены, также досталось и ближайшим припаркованным автомобилям. Причиной чрезвычайного происшествия называют утечку природного газа. Напомним, что проблемами с газовым баллоном лишь несколько дней назад объясняли пожар на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Подробнее об инциденте в Дагестане сообщают росСМИ. Первоначально было известно о трех пострадавших в результате несчастного случая, однако за несколько часов к общему количеству добавилось еще два человека.

Пострадавшим зданием стал пятиэтажный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, им удалось эвакуировать десять местных жителей. Пострадавшие же получили травмы легкой степени тяжести, а также многочисленные ожоги.

Несколько квартир разрушены полностью

Есть информация о нескольких полностью разрушенных квартирах, также взрывная волна повредила большинство взрывов в пятиэтажке и домах рядом. Взрыв был настолько сильным, что находившиеся вблизи эпицентра происшествия машины перевернуло на крышу.

Взрывная волна была очень мощной

Дома серьезно досталось

Следует добавить, что Хасавюрт, расположенный на юге рф, является городом республиканского значения и административным центром Хасавюртского района Дагестана.

Хасавюрт на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь "самодельный хлопок" произошел в Новосибирске. Один из местных жителей так увлекся празднованием, что поджег салютом балкон одной из многоэтажек.

Также мы рассказывали о серьезном пожаре в Петербурге, который произошел на местном заводе "Беларусь-МТЗ".