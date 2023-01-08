Укр

Разрушены несколько квартир, есть пострадавшие: в россии раздался взрыв в многоэтажке (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Взрывная волна была очень мощной Новость обновлена 08 января 2023, 06:13
Взрывная волна была очень мощной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего из пострадавшего дома эвакуировали десять человек

В ночь на 8 января в дагестанском городе Хасавюрт произошел мощный взрыв в одной из жилых многоэтажек. Несколько квартир разрушены, также досталось и ближайшим припаркованным автомобилям. Причиной чрезвычайного происшествия называют утечку природного газа. Напомним, что проблемами с газовым баллоном лишь несколько дней назад объясняли пожар на мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму.

Подробнее об инциденте в Дагестане сообщают росСМИ. Первоначально было известно о трех пострадавших в результате несчастного случая, однако за несколько часов к общему количеству добавилось еще два человека.

Пострадавшим зданием стал пятиэтажный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, им удалось эвакуировать десять местных жителей. Пострадавшие же получили травмы легкой степени тяжести, а также многочисленные ожоги.

Взрыв в Хасавюрте сегодня
Несколько квартир разрушены полностью

Есть информация о нескольких полностью разрушенных квартирах, также взрывная волна повредила большинство взрывов в пятиэтажке и домах рядом. Взрыв был настолько сильным, что находившиеся вблизи эпицентра происшествия машины перевернуло на крышу.

Взрыв в Хасавюрте сегодня
Взрывная волна была очень мощной
Взрыв в Хасавюрте сегодня
Дома серьезно досталось
Взрыв в Хасавюрте сегодня

Следует добавить, что Хасавюрт, расположенный на юге рф, является городом республиканского значения и административным центром Хасавюртского района Дагестана.

Хасавюрт Дагестан карта
Хасавюрт на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в новогоднюю ночь "самодельный хлопок" произошел в Новосибирске. Один из местных жителей так увлекся празднованием, что поджег салютом балкон одной из многоэтажек.

Также мы рассказывали о серьезном пожаре в Петербурге, который произошел на местном заводе "Беларусь-МТЗ".

Теги:
#Дагестан #Пожар #Россия #Взрыв #Пострадавшие