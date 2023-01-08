Уж лучше на оленях: в россии самолет с людьми застрял в сугробе, пытаясь взлететь (видео)
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Самолет даже не добрался до взлетной полосы
В российской Перми у самолета авиакомпании "Победа" возникли проблемы при попытке взлететь — его сильно занесло прямо в сугробы. Снежные завалы лежали рядом со взлетной полосой. Направлялся авиарейс в Москву.
Видео поделился телеграм-канал Baza. Отмечается, что рейс переносили в связи с погодой, но когда взлет все же разрешили, самолет не смог из-за сугробов даже доехать до взлетной полосы.
Рейс снова отложили. Людей вывели из самолета и отправили в здание аэропорта.
Отметим, что с взлетно-посадочной полосой проблемы на этом не закончились. Из-за сильного снегопада задержался не только вылет в Москву, но и другие рейсы из пермского аэропорта. Пермь находится в центре россии — это центр края и один их городов миллионников с достаточно оживленным аэропортом. На онлайн-табло аэропорта видно, что температура воздуха — -32 по Цельсию.
В комментариях уже бурно обсуждают, чья вина в произошедшем — пилота, аэропорта или плохой авиакомпании. Приплели к истории даже Украину. Часть пользователей предложили альтернативные методы транспорта или способы помощи самолетам, такие как оленей и лыжи.
В другой части россии не так холодно, но проблем не меньше. В дагестанском городе прозвучал взрыв. Предварительно — причина бытовая.