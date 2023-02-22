ВСУ контратаковали на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстрелы линии фронта и прифронтовой зоны

Все больше российских оккупантов гибнут в Украине, но и не думают останавливать наступление. Враг продолжает атаковать северо-западнее Сватово и в районе Кременной.

Согласно данным Института изучения войны, украинские военные провели возле Кременной ограниченную контратаку. В районе Бахмута ситуация сложная. Враг продолжает наращивать тактические успехи. В районе Авдеевки не прекращаются атаки. На юге российские войска укрепляются в тылу на оккупированной территории.

По данным Генштаба атаки были отбиты в Луганской области в районе Куземовки и Дибровы, а в Донецкой — в окрестностях Федоровки, Ягодного, Берховки, Бахмута, Курдюмовки. Наступление враг продолжает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты продолжали атаковать около Кременной и на северо-запад от Сватово в Харьковской области. Российские источники заявляют о продвижении в Серебрянском лесничестве (юго-западнее Кременной). Также есть данные об украинской контратаке на этом направлении, а также у Гряниковки (северо-западнее Сватово).

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В районе Бахмута россияне продолжают продвигаться — есть видео, что врагу удалось перерезать дорогу на Славянск к северо-западу от Бахмута. Оно недельной давности. Как отмечают аналитики, то что за неделю украинские войска не отступили говорит о том, что жизненноважность трассы преувеличена. Враг также продвинулся к северо-востоку от Бахмута в районе Берестова и на юго-западе Бахмута в районе Мариупольского кладбища. Большое количество заявлений о продвижении в северном Бахмуте и малое об операциях к западу на трассе на Константиновку, по мнению ISW, может свидетельствовать об отказе от попыток окружить Бахмут и вместо этого сосредоточились на боевых действиях и атаках на Бахмут с севера. Аналитики DeepState сообщают, что враг усилил давление на восточную часть города и имеет частичный успех.

Враг продолжает наступление в районе Авдеевки. Украинские силы могли вернуть позиции в районе Веселого, проведя контратаку севернее Авдеевки. В Марьинке идут бои. Враг мог продвинуться в районе Новомихайловки. В DeepState сообщают, что враг перенес основной удар в район Новобахмутовки. Ранее захватив Водяное, оккупанты пытаются выйти к Первомайскому. Бои также продолжаются в районе Павловки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг укрепляется в тыловых районах на юге Украины. Количество вагнеровцев, мобилизованных и батальонов выходцев с Кавказа увеличилось в Запорожской области. Переброска таких сил, по мнению ISW, свидетельствует о потере приоритетность новых территориальных завоеваний в Запорожской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Оккупанты продолжили обстреливать города в прифронтовой зоне. Накануне враг обстрелял из "Градов" Херсон, убив людей на остановке.