Россияне ударили по Херсону "Градами": попало в остановку и многоэтажку, много погибших и раненых (обновлено)

В сети сообщают о большом количестве пострадавших

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. По информации в сети, в результате атаки есть пострадавшие. "Телеграф" расскажет о первых подробностях происшествия.

Так, сегодня, 21 февраля, местные жители Херсона услышали звуки взрывов. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своей странице в Facebook подтвердил, что город под обстрелом.

"Херсон под обстрелом. Вероятно, Град. Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или безопасных местах", — написал он.

Тем временем в местных пабликах передают, что оккупанты нанесли удар по остановке общественного транспорта и дому. В результате происшествия начался сильный пожар.

Также в сети сообщают о большом количестве пострадавших.

В другом популярном украинском паблике в Telegram информируют о попадании в жилую многоэтажку в Херсоне.

Отметим, что на момент публикации материала данная информация еще не подтверждена местными властями.

Обновлено: Как сообщил "Суспільному" пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук, известно по меньшей мере шестерых погибших в результате обстрела.

"Пока информация уточняется. Локация на которой мы находимся не единственная, пострадавшая от очередного обстрела. Также ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", — отметил Плетенчук.

В ОК "Юг" в то же время информируют, что враг ударил по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям.

"Несколько домов получили существенные повреждения, в многоквартирных – в результате прямого попадания пылает несколько квартир. Обстрелян местный рынок и останов общественного транспорта. Просто среди улицы, в своих домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали", — говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" заявляют, что в результате российской атаки на город пострадали 12 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года российские захватчики обстреляли роддом в городе Херсон. В сети были опубликованы видео с места происшествия.