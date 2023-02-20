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Обстрелы продолжаются даже ночью: оккупанты ударили по Херсону запрещенными зажигательными снарядами (видео)

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Обстрел русским врагом Херсона Новость обновлена 20 февраля 2023, 03:30
Обстрел русским врагом Херсона

Подобные боеприпасы запрещено применять по всем нормам международного гуманитарного права

Российский враг продолжает наносить удары по много страдальному Херсону, при этом огонь ведется не только днем, но и в ночное время.

Так, вечером в воскресенье, по городу был нанесен удар запрещенными боеприпасами.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Один из них публикует видео прилета с предостережением о том, что пригород под обстрелом, поэтому местным жителям следует быть очень осторожными.

Затем появились еще несколько видео обстрелов, которые сначала даже кажутся "красивыми" и впечатляющими, но когда вспоминаешь, что это смертельные боеприпасы, то – ужасными и устрашающими.

Такие же "салюты" появились над райцентром области Белозеркой.

"Рашисты обстреляли Белозёрку зажигательными снарядами. Это не фосфор, а термит, не менее опасная вещь, также запрещена по нормам гуманитарного прав", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля 2023 российские захватчики нанесли ракетные удары по Херсону. На месте "прилета" начался масштабный пожар. Позже спасатели опубликовали в сети фотографии с места происшествия.

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#Обстрел #Херсон #Запрещенные боеприпасы #Зажигательные боеприпасы