Обстрелы продолжаются даже ночью: оккупанты ударили по Херсону запрещенными зажигательными снарядами (видео)
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Подобные боеприпасы запрещено применять по всем нормам международного гуманитарного права
Российский враг продолжает наносить удары по много страдальному Херсону, при этом огонь ведется не только днем, но и в ночное время.
Так, вечером в воскресенье, по городу был нанесен удар запрещенными боеприпасами.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Один из них публикует видео прилета с предостережением о том, что пригород под обстрелом, поэтому местным жителям следует быть очень осторожными.
Затем появились еще несколько видео обстрелов, которые сначала даже кажутся "красивыми" и впечатляющими, но когда вспоминаешь, что это смертельные боеприпасы, то – ужасными и устрашающими.
Такие же "салюты" появились над райцентром области Белозеркой.
"Рашисты обстреляли Белозёрку зажигательными снарядами. Это не фосфор, а термит, не менее опасная вещь, также запрещена по нормам гуманитарного прав", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале февраля 2023 российские захватчики нанесли ракетные удары по Херсону. На месте "прилета" начался масштабный пожар. Позже спасатели опубликовали в сети фотографии с места происшествия.