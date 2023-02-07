Местами до врага меньше километра: как проходит эвакуация из опустевшего после обстрелов Херсона (эксклюзивные фото)

Продолжать оставаться в городе с каждым днем становится все сложнее

После освобождения Херсона оккупанты принялись ожесточенно мстить мирным жителям города, чуть ли не каждый день устраивая массовые обстрелы. При этом зачастую они стреляют куда попало, из-за чего страдают жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В городе побывал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний и показал, как выглядят опустевшие улицы города, в котором до вторжения россиян проживало около 300 тысяч человек.

Враг находится по другую сторону Днепра, а местами расстояние к нему не превышает 800 метров. В городе каждый час слышны звуки артиллерийских выстрелов, а потому неудивительно, что многие жители Херсона решили переехать в более безопасное место, оставив свои дома за спиной.

Эвакуация из Херсона

Херсон после обстрелов

Как сообщалось ранее, 3 февраля оккупанты устроили массированный удар, попав по зданию местного "Эпицентра", из-за чего в городе был виден масштабный пожар.

Как объяснил в комментарии "Телеграфу" нардеп Роман Лозинский, проблема заключается в том, что россияне могут начинать обстрелы с очень близкого расстояния, а это позволяет им использовать не только артиллерию и РСЗО, но и танки и даже минометы.