россия продолжает "кошмарить" Херсон: нардеп рассказал, как спасти город от обстрелов

Снаряды от РСЗО, ствольной артиллерии разлетаются по всему городу

После освобождения Херсона воинами ВСУ, российские оккупанты продолжают кошмарить его ракетными обстрелами едва ли не каждый день. Народный депутат Украины от "Голоса" Роман Лозинский рассказал в интервью "Телеграфу" рассказал, что сейчас происходит в Херсоне и ведутся ли активные бои в области.

По словам Лозинского, до того, как захватчики потеряли оккупированный ими город, все события происходили на правом берегу, в условиях равнин. Самые тяжелые бои велись на реке Ингулец, которая была преградой для украинских военных и не давала возможности провести контрнаступление. После победы там в сентябре-октябре удалось построить плацдарм и наступать на Херсон.

Сейчас ситуация в освобожденном Херсоне остается сложной, поскольку он постоянно находится под вражеским огнем. Нардеп отмечает, что снаряды от РСЗО, ствольной артиллерии просто разлетаются по всему городу.

"Наша задача сегодня прежде всего — выбить россиян как можно дальше от Херсона. Это краткосрочная тактическая задача. Ведь дистанция от врага определяет, какое оружие он может использовать. Если это полтора километра, то это танковый гранатомет, если это шесть километров, это миномет или танк, если это 10-15 километров, то работает ствольная артиллерия. И враг сейчас работает довольно недалеко от города, иногда в 2 км", — сказал Лозинский.

Он также подчеркнул, что арсенал оружия, которое могут применять оккупанты, может в десятки раз уменьшиться в случае, если враг будет отброшен как минимум на расстояние 30 км.

"Если откинуть врага хотя бы на 30 км, то арсенал оружия, которое россия сможет использовать, станет в десять раз меньше. И люди смогут жить более-менее спокойно в украинском Херсоне. Сейчас наши силы обороны этим занимаются. И в дни успешных контратак город живет гораздо спокойнее", — подытожил народный депутат.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Угроза наступления из Беларуси есть, — Роман Лозинский о тактике россиян, освобождении Крыма и настоящем эффекте санкции".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 января российские захватчики совершили очередную атаку на Херсон. В результате обстрелов в перинатальном центре произошел пожар. В детском отделении взрывной волной выбило окна. В сети появились видео с места происшествия.