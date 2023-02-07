Місцями до ворога менше кілометра: як відбувається евакуація зі спорожнілого після обстрілів Херсона (ексклюзивні фото)

Продовжувати залишатися в місті з кожним днем стає дедалі складніше

Після звільнення Херсона окупанти почали запекло мстити мирним жителям міста, чи не щодня влаштовуючи масові обстріли. При цьому часто вони стріляють куди заманеться, через що страждають житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

У місті побував кореспондент "Телеграфа" Євген Завгородній і показав, як виглядають спорожнілі вулиці міста, де до вторгнення росіян проживало близько 300 тисяч осіб.

Ворог знаходиться з іншого боку Дніпра, а місцями відстань до нього не перевищує 800 метрів. У місті щогодини чути звуки артилерійських пострілів, а тому не дивно, що багато жителів Херсона вирішили переїхати у безпечніше місце, залишивши свої будинки за спиною.

Евакуація з Херсона

Херсон після обстрілу

Як повідомлялося раніше, 3 лютого окупанти влаштували масований удар, потрапивши по будівлі місцевого "Епіцентру", через що в місті було видно масштабну пожежу.

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" нардеп Роман Лозінський, проблема полягає в тому, що росіяни можуть розпочинати обстріли з дуже близької відстані, а це дозволяє їм використовувати не лише артилерію та РСЗВ, а й танки і навіть міномети.