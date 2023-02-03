Місто у вогні: окупанти завдали масованих ударів уночі по Херсону (фото, відео)

У мережі з’явилися фото та відео нічної події

Вночі 3 лютого в черговий раз російські окупанти здійснили масований обстріл Херсона. У місті пролунали вибухи, а пізніше стало відомо про "прильоти". "Телеграф" зібрав подробиці того, що відбувається цієї ночі в Херсоні.

Так, за інформацією пресслужби ДСНС України, внаслідок ракетного удару на місці "прильоту" почалася сильна пожежа. Над містом почали здійматися клуби диму.

Наслідки прильоту. Фото — Telegram-канал "ХХ"

Рятувальники у своєму Telegram-каналі показали наслідки події. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Автором фотографій є фотограф Костянтин Ліберов.

"Нічний обстріл Херсона. Пекло. Рятувальники ліквідують наслідки. На щастя, без жертв і постраждалих", — йдеться у повідомленні ДСНС.

У соціальних мережах пізніше повідомили, що загарбники потрапили "Епіцентром". Внаслідок займання сталася пожежа на складі з феєрверками.

Водночас у Херсонській обласній військовій адміністрації сьогодні зранку повідомили, що минулої доби ворог 65 разів атакував мирні населені пункти Херсонщини. Херсон окупанти атакували 13 разів. Ворожі снаряди потрапили до суднобудівного заводу, школи та житлових будинків.

Рятувальники передають, що приблизно о першій годині ночі ворожий снаряд потрапив у двоповерховий житловий будинок в одному з районів міста. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.

Приблизно через 30 хвилин після цього рятувальникам надійшло повідомлення про спалах складського приміщення після обстрілу. На місце події виїхали 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в результаті ракетного удару по Херсону, який російські загарбники завдали 29 січня, загинули троє людей і ще шість отримали різні травми.