росія обстріляла шаховий клуб у Херсоні (фото)

Загарбники продовжують знищувати цивільну інфраструктуру України

У вівторок, 31 січня, на 342 день повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти обстріляли Херсон і поцілили у будівлю шахового клубу.

Про це у Twitter повідомив гросмейстер, головний тренер збірної України, чемпіон Європи 2021 року Олександр Сулипа. Він також запитав у громадськості, чи політика є частиною спорту після такого.

"Сьогодні російські терористи обстріляли Херсонський шаховий клуб в Україні, архітектурну пам’ятку. Політика поза спортом?" — написав Сулипа.

Раніше повідомлялося, що один із провідних та найперспективніших гросмейстерів України 20-річний Кирило Шевченко вирішив виступати за збірну Румунії.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з шахів пролунав скандал через жовто-синій одяг рефері. Президент Міжнародної організації шахістів (ФІДЕ) росіянин Аркадій Дворкович змусив жінку-арбітра з Ірану поміняти футболку на підтримку іранських жінок із написом Woman Life Freedom. Вона не розгубилася й одягла синій верх та жовтий низ.

Додамо, з росії намагається втекти шахова "королева".