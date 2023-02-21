"Подарки к 8 марта": в российские аэропорты прибывают сотни гробов с телами окупантов (видео)

Число погибших окупантов растет с каждым днем, однако в Москве и не думают останавливаться

Российская армия несет настолько серьезные потери на украинском Донбассе, что все погибшие не успевают вовремя забирать и отправлять на похороны домой. Однако части окупантов из Новосибирска "повезло" — гробы с их телами на днях вернулись в родной город. В сети уже иронизируют, что родные солдат, отдавших свою жизнь за прихоти диктатора путина, получили своеобразное поздравление к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Видео с десятками гробов из новосибирского аэропорта Толмачево распространили в Telegram-канале NEXTA Live. Как отмечают администраторы ресурса, запись сделали работники аэропорта, разместив его в местных пабликах. Впоследствии видео распространилось по сети дальше, вызывая огромный резонанс.

Это и не удивительно, ведь только одним рейсом в Новосибирск прибыло по меньшей мере сотня гробов.

Новосибирск находится очень далеко от Украины, однако свою смерть жители этого города встретили именно на Донбассе

Как свидетельствуют надписи на свидетельствах о смерти, часть окупантов погибла под Бахмутом (российская пропаганда называет город на старый лад — Артемовск; историческое название Бахмут населенному пункту вернули в рамках декоммунизации в 2016 году).

Так подписали видео администраторы NEXTA Live

"Новосибирск, аэропорт Толмачево. Около сотни гробов. Мобилизированные вернулись из Украины. И это только одна область! "Спецоперация идет по плану", — пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский, реагируя на опубликованное видео.

Не заставили себя ждать комментарии и от других пользователей сети. Учитывая продолжительность войны и количество ущерба, нанесенного Украине россией, неудивительно, что большинство наших сограждан весьма жестко комментируют эту ситуацию.

Отметим, что, по данным Генштаба, по состоянию на утро 21 февраля общее количество безвозвратных потерь российской армии превысило отметку в 144 тысяч человек.

Стоит напомнить, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко в целом прогнозировал, что февраль 2023-го станет одним из рекордных месяцев потерь среди российских военных.

Телеграф также рассказывал, в чем может состоять такое катастрофическое количество погибших оккупантов на Донецком и Луганском направлении за последнее время. Свой взгляд на ситуацию высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.