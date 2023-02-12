россия может отсрочить новую волну мобилизации: в ГУР назвали причину

В ГУР считают, что рф отсрочит мобилизацию

Если россиия продолжит мобилизацию, то она может столкнутся с целым рядом проблем, которые она уже испытывала при предыдущих волнах.

Об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий во время интервью The Wall Street Journal.

По его словам, в случае, если россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточного количество боеспособных офицеров, а также обучение огромного наплыва неподготовленных людей.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочят ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что разведка узнала, сколько людей хочет мобилизовать россия.

Также мы сообщали о том, что на фоне грядущей мобилизации в россии, желающих воевать ищут в неожиданных местах.