росія може відстрочити нову хвилю мобілізації: у ГУР назвали причину

У ГУР вважають, що росія відстрочить мобілізацію

Якщо росія продовжить мобілізацію, то вона може зіткнутися з цілим рядом проблем, які вона вже зазнавала за попередніх хвиль.

На цьому наголосив представник військової розвідки України Вадим Скибіцький під час інтерв’ю The Wall Street Journal.

За його словами, якщо росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих же проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані і достатньї кількості боєздатних офіцерів, а також навчання величезного напливу непідготовлених людей.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відстрочать її, тому що не подолали всі труднощі, які зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові і зараз", — заявив представник ГУР МО України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розвідка дізналася скільки людей хоче мобілізувати росія.

Також ми повідомляли про те, що на тлі майбутньої мобілізації в Росії, бажаючих воювати шукають у несподіваних місцях.