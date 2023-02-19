Не смогли воспользоваться преимуществом: эксперт назвал причину катастрофических потерь оккупантов

За прошлый год армия агрессора получила 20 новых боевых самолетов, до 100 танков и некоторое количество БМП-3

Огромные потери русского врага в развязанной им войне против Украины вызваны неспособностью вооруженных сил этой страны воспользоваться своим первоначальным техническим преимуществом в начале агрессии.

Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телеканала FREEДОМ.

И этому не помогает даже то, что на предприятиях российского военно-промышленного комплекса рф все еще продолжается производство новой техники, хотя оно и ограничено. Так, в течение прошлого года "россияне смогли записать себе в актив около 20 боевых самолетов, до 100 модернизированных танков и некоторое количество вновь построенных боевых машин пехоты – БМП-3".

Киричевский отметил, что, по оценкам западных экспертов, в местах хранения у россиян сейчас находится в лучшем случае 5 тысяч боеспособных танков, а не 10 тысяч. В то же время бронемашин и артиллерии у врага – 30% от довоенного потенциала.

По словам эксперта, армия рф пытается воевать на расконсервированной технике, "но, к счастью, у них это получается не очень".

"Если смотреть по цифрам, они буквально огромные: за все время войны российская армия сняла с хранения минимум 6 тысяч танков, минимум 5 тысяч бронемашин и 4 тысячи единиц пушек. При грамотном использовании это могло бы нас задавить числом. Но получается, что россияне своим техническим преимуществом воспользоваться не смогли, и поэтому несут такие катастрофические потери, по которым получается, что при таком темпе расходования ресурсов кремль еще сможет воевать минимум год, но потом он сотрется на нет в буквальном смысле, потому что техники на базах хранения не останется", – отметил Киричевский.

Напомним, военнослужащие ВСУ считают, что враг сейчас пытается наступать, но несет огромные потери. При том, что говорить о каких-то серьезных территориальных "приобретениях" оккупантам не приходится.