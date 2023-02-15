Февраль может стать рекордным по потерям россиян - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко дал прогноз о потерях россиян в феврале
Потери РОВ (российских оккупационных войск) демонстрируют стабильный рост с уверенной предпосылкой к рекорду в феврале.
Думаю будет не безынтересным если вы, дорогие читатели, сделаете свой прогноз: сколько потерь РОВ будет в феврале 2023?
Помимо же прогноза есть ещё момент…
Дело в том, что я не мог не обратить внимание на то, как по мере увеличения потерь РОВ, уменьшается количество уничтоженных ББМ (боевых бронированных машин). Я уже неоднократно проводил параллель между обеспечением подразделений средне и легкобронированной техникой и потерями в ходе наступательных действий.
Например, если за март 2022 РОВ потери немногим больше 3 900 чел, а ББМ почти 900, то за январь 2023 потери составили более 21 700, а ББМ — менее 300 единиц.
Сейчас мы можем наблюдать не только рост потерь РОВ, но и уменьшение потерь ББМ, дефицит которых остаётся острой нерешаемой проблемой оккупантов.
Исходя из всего вышеизложенного, предположу, что в феврале 2023 РОВ потеряют от 22 до более 24 тыс. личного состава, при потерях ББМ около 250 единиц.
При этом, не исключаю, что в марте потери РОВ однозначно превысят 24 тыс. человек, при потере ББМ — 10-15% от февральского показателя.
Источник: пост Коваленко в Telegram.
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