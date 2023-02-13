Под Угледаром уничтожена элитная бригада россиян, которой хвастался путин: подробности

Элитное подразделение трижды доукомплектовывали мобилизованными, но ВСУ разбили морпехов под Угледаром

Пока российский президент заявляет о "героических сражениях" морских пехотинцев, эти же морпехи продолжают массово гибнуть в Украине. По информации из нескольких источников стало известно, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота практически полностью уничтожена под Угледаром.

Об этом сообщает росСМИ "Медуза" со ссылкой на слова самих морпехов и данные американского издания Politico. Подразделение доукомплектовывали трижды, невзирая на потери, сказал представитель Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Первый раз 155-ю бригаду доукомплектовывали после сражения в Буче и Ирпене. Второй раз — после боев в Донецкой области, а третий раз — перед боями в Угледаре, где подразделение было уничтожено. За неделю боев под Угледаром и Марьинкой враг потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков.

По словам самих российских морпехов, командование не считается с потерями и подвозит новую живую силу из числа мобилизованных. В боях за Угледар в день погибало от 150 до 300 морпехов 155-й бригады. Всего же бригада насчитывала до 5 тысяч человек, из которых в живых осталась третья рота в составе 8 человек. Командование оккупантов заявило, что с фронта россияне уедут либо 200-ми (убитыми), либо 300-ми (раненными).

"Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение [вероятно, речь идет об отношении российского командования к выжившим бойцам бригады] максимально плохое. Уже положили человек 500, может, больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми (погибшими) либо 300-ми (ранеными)", — сказал военнослужащий 155-й бригады морской пехоты.

Информация о погибших морпехах также подтверждается российскими Telegram-каналами, в которых публикуют имена и фото убитых в Украине оккупантов. Также известны имена 13 морпехов 155-й бригады, попавших в плен с 3 февраля.

В Минобороны россии о разгроме 155-й бригады не говорят и комментировать информацию отказываются. Российский президент владимир путин 9 февраля заявил, что российские морпехи "героически сражаются прямо сейчас". Речь шла о бригадах Тихоокеанского и Северного флотов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во время попытки повторного полномасштабного наступления россияне попытаются подавить украинскую ПВО и ПРО. Главарь оккупантов отличается жестокостью, поэтому они будут использовать все возможное оружие, чтобы захватить новые земли.