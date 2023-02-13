Враг еще не использовал все возможности: военный рассказал, каким будет наступление россиян

рф бросит все силы, чтобы во время нового наступления все же достичь своих целей

Россия, готовясь к повторному полномасштабному наступлению на Украину, бережет гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал", которыми впоследствии планирует "подавить" украинские силы противовоздушной обороны на отдельных участках линии фронта.

По мнению экс-спикера Генштаба Вооруженных сил Украины, военного эксперта, полковника Влада Волошина, россия в войне против украинцев еще не использовала все свои возможности. Эти силы она бережет для повторного наступления. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

По его словам, сейчас оккупационная армия делает все возможное, чтобы во время нового масштабного нападения получить возможность "подавить" силы ПВО и ПРО Украины. В то же время, учитывая то, что враждебной группировкой сейчас руководит генерал валерий герасимов, который уже успел отличиться своей жестокостью, в том числе и к мирному населению, рф будет использовать во время нового наступления все, что имеет.

"Российский враг пытается раскрыть нашу систему ПВО и ПРО. Чтобы, когда начнет действительно новое широкомасштабное наступление (пока это скорее массированные атаки на отдельных участках фронта) – подавить их. И использовать авиацию. А она в этой войне еще не сыграла своей роли. Учитывая, что руководит российской группировкой снова генерал Герасимов, он пустит в ход все имеющиеся силы и средства. Как сделал это 24 февраля 2022-го", — пояснил он.

Волошин также добавил, что противник еще не использовал все свои возможности во время массированных обстрелов мирных украинских городов, ведь бережет гиперзвуковые "Кинжалы", которых осталось не так много. Поэтому украинцам нужно быть готовыми к тому, что рано или поздно рф я все же прибегнет к применению этого типа ракет в комплексе с другими боеприпасами дальнего действия и атаками дронов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский политолог Андрей Пионтковский оценил возможное повторное наступление россии на Украину. В частности, по мнению эксперта, каким бы ни было дальнейшее развитие событий на фронте, украинцы все равно победят оккупационную армию.