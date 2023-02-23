Вооружение неизвестно, но: в NYT проанализировали, на что указывают взрывы в Мариуполе

За последние несколько дней в оккупированном городе прогремели десятки взрывов

На этой неделе захваченный оккупантами Мариуполь впервые за долгое время содрогнулся от мощных взрывов. Такая боевая активность может указывать на получение украинской армией нового, более дальнобойного вооружения. И хотя официально в Генштабе ВСУ о каких-либо успехах на этом направлении не сообщается, позиции врага были поражены.

Как пишет The New York Times, Украина могла "найти способ ударить глубоко в тыл противника". Какое именно вооружение использовалось при этом, иностранным журналистам неизвестно, однако они подчеркивают, что подобные атаки очень важны в российско-украинском противостоянии.

"Взяв под контроль Мариуполь весной, Москва постепенно превратила город в главный гарнизон, очевидно потому, что считалось, что он находится вне зоны действия мощных ракет, предоставленных США, — пишет издание. — Но в среду Мариупольский городской совет сообщил о минимум 11 взрывах " .

Иностранные журналисты говорят, что это далеко не первые взрывы в контролируемом русским тылу, однако они вызывают немало вопросов об их происхождении. И хотя в Генштабе умалчивают любую активность на этом направлении, вполне возможно то, что украинские военные получили новое вооружение.

Об этом писал и военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что, возможно, ВСУ уже используют на поле боя дальнобойные ракеты GLSDB.

О том, что подобное вооружение может быть предоставлено США Киеву, сообщалось в середине января. Тогда в Вашингтоне заговорили о расширении списка военной помощи украинцам.

В сети также появлялось эпическое видео с работой ракет GLSDB, благодаря которому можно легко представить, какой ущерб теперь ВСУ способны причинить российским оккупантам, если действительно имеют подобные боеприпасы.