"Бавовна" в оккупированном Мариуполе: много взрывов, напуганные враги подняли авиацию

Россияне подтвердили взрывы в городе, но о последствиях пока что не сообщают

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели новые взрывы, после чего в небо подняли российскую авиацию. Оккупанты сообщают о работе ПВО.

Об этом рассказал заместитель мэра города Петр Андрющенко. По его словам, причина взрывов и последствия все еще остаются неизвестными.

В городе около обеда прозвучало пять громких звуков, похожих на взрывы, которые слышали в разных районах Мариуполя. Позже стало известно, что громкие звуки в Кальмиусском районе и пылевое облако, которое спутали с дымом, — это результат сноса 12-этажки возле гостиницы "Дружба". Но в Приморском районе действительно были слышны взрывы, которые подтвердили и сами россияне. Они сообщили, что сработало ПВО, но подробности не уточняли.

Также заммэра Мариуполя сообщил, что после взрывов в небо подняли много российской авиации. Пока подробности событий остаются неизвестными. Вероятное место взрывов – морской порт.

"Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там именно, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО. Подробности (скорее — последствия) устанавливаем. Мариупольская бавовна особенно прекрасна в это время года… Русня в Мариуполе почти официально сообщила о работе ПВО (правда, как всегда с бравадой о "работают наши ракетные войска"). Но что-то молчат о последствиях. Хотя, это не удивительно", — написал Петр Андрющенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ ликвидировали очередного российского генерала. В Украине уже убито 1740 офицеров рф, из которых 11 — генералы.