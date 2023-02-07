"Бавовна" в окупованому Маріуполі: багато вибухів, налякані вороги підняли авіацію

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, після чого на небо підняли російську авіацію. Окупанти повідомляють про роботу ППО.

Про це розповів заступник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, причина вибухів та наслідки все ще залишаються невідомими.

У місті біля пообіді пролунало п'ять гучних звуків, схожих на вибухи, які чули у різних районах Маріуполя. Пізніше стало відомо, що гучні звуки в Кальміуському районі та пилова хмара, яку сплутали з димом, — це результат зносу 12-поверхівки біля готелю "Дружба". Але у Приморському районі дійсно було чутно вибухи, що підтвердили й самі росіяни. Вони повідомили, що спрацювала ППО, але подробиці не уточнювали.

Також заступник мера Маріуполя повідомив, що після вибухів в небо підняли багато російської авіації. Поки що подробиці подій залишаються невідомими. Ймовірне місце вибухів — морський порт.

"Наші повідомляють про джерело вибухів в районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли технику та ППО. Подробиці (скоріш — наслідки) встановлюємо. Маріупольска бавовна особливо прекрасна в цю пору року…Русня в Маріуполі майже офіційно повідомила про роботу ППО (правда як завжди з бравадою про "рабоют наши ракетьІе войска"). Але щось мовчать про наслідки. Хоча, це не дивно", — написав Петро Андрющенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ ліквідували чергового російського генерала. В Україні вже вбито 1740 офіцерів Росії з яких 11 генералів.