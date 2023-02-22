Мощные "бавовны" в Мариуполе и Бердянске: куда попали ВСУ и что происходит в оккупированных городах

Коллаборанты уже обсуждают, как будут бежать из города

Утром среды, 22 февраля, во временно оккупированном россией Мариуполе, а также неподалеку от пгт Талаковка (Кальмиусский район) снова прогремел ряд мощных взрывов.

Об этом в своем Тelegram-канале сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, уточнив, что данные о "бавовне" получил от представителей местного движения сопротивления.

"Еще один взрыв. Хорошо. Устойчивое ощущение, что все наработки Мариупольского Сопротивления накрывают одним махом. Мариуполь. Держись. Скоро. Скоро мы вернем и вернемся. Это лучший день в жизни с 24 февраля. Безусловно. Слава ВСУ!", – говорится в публикации.

Кроме того, на странице Мариупольского городского совета появилась информация о взрывах в районе аэропорта (Центральный район города), а также в порту на 18-м причале.

"Предварительно, в результате "бавовны" был уничтожен склад боекомплектов захватчиков. Это только начало…", — намекнули в горсовете Мариуполя.

На данный момент известно и о том, что серию мощных взрывов слышали и поздно вечером 21 февраля. После чего руководство города получило подтверждение по поводу двух попаданий в еще одно место дислокации захватчиков, расположенное на территории меткомбината имени Ильича.

Следует добавить, что после последних событий, согласно данным представителя мэрии, мариупольские коллаборанты начали активно обсуждать вопросы оперативного выезда из города.

"Топ-тема обсуждений в кулуарах коллаборантов в Мариуполе — пора паковать чемоданы. Такой маленький "хлопок", а крысы уже бегут. Хорошо", — добавил Андрющенко.

Тревогу забил и известный российский военкор Утенков, который сообщил, что в течение последних суток в Мариуполе очень тревожно. По его словам, он думал, что Украина уже не станет отвоевывать Мариуполь, но внезапно начала наносить удары каким-то новым оружием. Видеообращение пропагандиста в своем Telegram обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

Также отметим, что громко сегодня и в оккупированном Бердянске. Как пишет "РБК-Украина", ссылаясь на здешние соцсети, там раздалось несколько взрывов, а в небе над городом кружит самолет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как недавно ВСУ устроили мощный "хлопок" по местам дислокации противника на Запорожском направлении. Также серию взрывов слышали и в оккупированном Мелитополе и его окрестностях.

Добавим, что от Мариуполя до линии фронта — около 80 километров, а у ВСУ официально нет оружия, которое могло бы поражать позиции врага на таком расстоянии. Тем более никто не станет рисковать РСЗО HIMARS и выгонять ее на передовую, чтобы ударить по врагу на пределе ее дальнобойности.