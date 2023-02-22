Укр

Цифра огромная: генерал Наев сказал, сколько войск держит рф в Украине и на границе

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев Новость обновлена 22 февраля 2023, 22:32
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото Facebook.com

В Командовании Объединенными силами ВСУ подсчитали количество российских солдат в Украине

Группировка российских военных на территории Украины и вокруг нее насчитывает около 300 тысяч военных. Также в приграничных районах Беларуси сосредоточено около 4 тысяч военных.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Военные следят за любыми изменениями этого количества войск и готовы к вероятным атакам оккупантов.

"Количество врага, задействованного на территории Украины и вокруг нее, составляет чуть более 350 тысяч человек", — заявил он.

Также, на территории Беларуси находится в общем 65 тысяч человек, из которых 4 тысячи базируются вблизи границы с Украиной. Помимо этого, на полигонах Республики Беларусь находится 6-я дивизия российской армии в численности 10,5 тысяч человек. У белорусов и россиян проходят совместные учения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине воюет около 50 тысяч наемников из ЧВК "Вагнера". Примечательно, что военная деятельность не указана в статуте организации, которая с декабря 2022 года действует в россии вполне легально.

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#Армия России #Оккупанты #Сергей Наев