Цифра огромная: генерал Наев сказал, сколько войск держит рф в Украине и на границе

В Командовании Объединенными силами ВСУ подсчитали количество российских солдат в Украине

Группировка российских военных на территории Украины и вокруг нее насчитывает около 300 тысяч военных. Также в приграничных районах Беларуси сосредоточено около 4 тысяч военных.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Военные следят за любыми изменениями этого количества войск и готовы к вероятным атакам оккупантов.

"Количество врага, задействованного на территории Украины и вокруг нее, составляет чуть более 350 тысяч человек", — заявил он.

Также, на территории Беларуси находится в общем 65 тысяч человек, из которых 4 тысячи базируются вблизи границы с Украиной. Помимо этого, на полигонах Республики Беларусь находится 6-я дивизия российской армии в численности 10,5 тысяч человек. У белорусов и россиян проходят совместные учения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине воюет около 50 тысяч наемников из ЧВК "Вагнера". Примечательно, что военная деятельность не указана в статуте организации, которая с декабря 2022 года действует в россии вполне легально.