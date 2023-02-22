Цифра величезна: генерал Наєв сказав, скільки військ тримає рф в Україні та на кордоні

У Командуванні Об’єднаними силами ЗСУ підрахували кількість російських солдатів в Україні

Угруповання російських військових на території України та навколо неї налічує близько 300 тисяч військових. Також у прикордонних районах Білорусі зосереджено близько 4 тисяч військових.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Військові стежать за будь-якими змінами цієї кількості військ та готові до ймовірних атак окупантів.

"Кількість ворога, задіяного на території України та навколо неї, становить трохи більше 350 тисяч людей", — заявив він.

Також, на території Білорусі знаходиться загалом 65 тисяч осіб, з яких 4 тисячі базуються поблизу кордону з Україною. Крім цього, на полігонах Республіки Білорусь знаходиться 6-а дивізія російської армії в чисельності 10,5 тисяч осіб. У білорусів та росіян проходять спільні навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні воює близько 50 тисяч найманців із ПВК "Вагнера". Примітно, що військова діяльність не вказана у статуті організації, яка з грудня 2022 року діє у росії цілком легально.