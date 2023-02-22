Уравниваем силы: генерал Наев оценил угрозу наступления со стороны Беларуси

Украинские военные пропорционально меняют количество солдат, как только это делает враг

Говорить о вероятности полномасштабного вторжения со стороны Беларуси пока не приходится, ведь таких ресурсов у российской оккупационной армии на этом направлении нет. В частности, это касается слухов об "анонсированном наступлении с трех направлений". Ситуацию на северной границе, по которой на днях в Беларуси сделали тревожное заявление, прокомментировал командующий Объединенным силами ВСУ Сергей Наев.

Интервью с генералом-лейтенантом публикует Укринформ. По словам Наева, в настоящее время в приграничных районах РБ вблизи Украины находится около 3 тысяч именно белорусских военнослужащих. Также на территории соседней страны насчитано 10,5 тысяч российских солдат – это 6-я дивизия вс рф, которая все еще участвует в совместных учениях и тренировках.

"Мою реакцию вызывает любое изменение численности этих войск, — отвечает на вопрос журналиста Сергей Наев. — Когда она вырастет в несколько раз, тогда мы также будем увеличивать количество наших войск. Это будет происходить зеркально: они повышают уровень угрозы – мы повышаем уровень своего реагирование на это. Эта работа будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять наши силы".

Говоря о северной операционной зоне, генерал-лейтенант подчеркивает, что пока никакого намека на возможное наступление со стороны Беларуси нет. Также со стороны РБ враг отказался от использования диверсионно-разведывательных групп.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие беспокойства у военных командующих, определенные изменения в Беларуси все же настораживают большинство украинцев. Речь идет, в частности, о введении смертной казни за государственную измену. Кстати, Беларусь — это единственная европейская страна, где высшая мера наказания все еще официально разрешена.

Также "Телеграф" писал, что кремль имеет свои планы на Беларусь. Журналисты получили на руки документы, подтверждающие желание кремля захватить Республику до 2030 года.