Минобороны Беларуси сделало тревожное заявление насчет Украины и границы
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В МО Беларуси считают, что якобы вероятность провокаций на границе, которые могут перерасти в инциденты, высока
В Министерстве обороны Беларуси сделали заявление о якобы высокой вероятности вооруженных провокаций на границе с Украиной и о переходе к "мерам адекватного реагирования".
Об этом в ходе брифинга сегодня, 21 февраля, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает беларусское агентство БелТА.
"На высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность против нашей страны с задействованием разведгрупп, применением беспилотных летательных аппаратов. Периодически при ведении этой деятельности имеют место нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве", — сказал Ревенко.
В своем заявлении добавил, что сейчас якобы вероятность провокаций на границе, которые могут перерасти в инциденты, высока. Этим он объяснил переход военных к "мерам адекватного реагирования".
"Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным", — заявил Ревенко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Беларусь в очередной раз продлила учения с россией. В графике их проведения на беларусских полигонах указано, до какой даты они могут длиться.