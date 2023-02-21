Минобороны Беларуси сделало тревожное заявление насчет Украины и границы

В МО Беларуси считают, что якобы вероятность провокаций на границе, которые могут перерасти в инциденты, высока

В Министерстве обороны Беларуси сделали заявление о якобы высокой вероятности вооруженных провокаций на границе с Украиной и о переходе к "мерам адекватного реагирования".

Об этом в ходе брифинга сегодня, 21 февраля, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, передает беларусское агентство БелТА.

"На высоком уровне сохраняется разведывательная деятельность против нашей страны с задействованием разведгрупп, применением беспилотных летательных аппаратов. Периодически при ведении этой деятельности имеют место нарушения Государственной границы Беларуси в воздушном пространстве", — сказал Ревенко.

В своем заявлении добавил, что сейчас якобы вероятность провокаций на границе, которые могут перерасти в инциденты, высока. Этим он объяснил переход военных к "мерам адекватного реагирования".

"Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным", — заявил Ревенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Беларусь в очередной раз продлила учения с россией. В графике их проведения на беларусских полигонах указано, до какой даты они могут длиться.