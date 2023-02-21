Міноборони Білорусі зробило тривожну заяву щодо України та кордону

У МО Білорусі вважають, що нібито ймовірність провокацій на кордоні, які можуть перерости в інциденти, висока

У Міністерстві оборони Білорусі зробили заяву про нібито високу ймовірність збройних провокацій на кордоні з Україною та про перехід до "заходів адекватного реагування".

Про це під час брифінгу сьогодні, 21 лютого, заявив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва – помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко, передає білоруське агентство БелТА.

"На високому рівні зберігається розвідувальна діяльність проти нашої країни із залученням розвідгруп, застосуванням безпілотних літальних апаратів. Періодично під час цієї діяльності мають місце порушення Державного кордону Білорусі в повітряному просторі", — сказав Ревенко.

У своїй заяві додав, що наразі ймовірність провокацій на кордоні, які можуть перерости в інциденти, висока. Цим він пояснив перехід військових до "заходів адекватного реагування".

"Підкреслю, що ця реакція максимально стримана. Ми розуміємо, що від нашої витримки залежить, чи залишиться збройний конфлікт в Україні в поточних рамках, чи стане масштабнішим", — заявив Ревенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Білорусь вкотре продовжила навчання з росією. У графіку їх проведення на білоруських полігонах зазначено, до якої дати вони можуть тривати.