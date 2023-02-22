В Беларуси вводят смертную казнь за госизмену: кому грозит

В Беларуси усилили наказание за госизмену и ввели в УК еще две статьи

На фоне тревожных заявлений со стороны Беларуси о якобы "провокациях" на границе с Украиной и опасений о возможном вступлении в войну, в парламенте страны приняли закон о смертной казни за государственную измену.

Как информирует Белта, 21 февраля соответствующий закон был принят во втором чтении в нижней палате парламента. Теперь ему предстоит быть одобренным в верхней палате и затем получить подпись александра лукашенко.

Документ предусматривает то, что смертная казнь может быть применена против должностных лиц, а также военнослужащих, совершивших действия, которые попадают под определения уголовной статьи о госизмене.

Кроме того, штраф по статье о госизмене был увеличен в 10 раз до 50 000 базовых единиц, что составляет около 700 000 долларов.

Тем же документом в уголовный кодекс Беларуси были введены две статьи 289-1 "Пропаганда терроризма" и 375-2 "Нарушение требований по защите государственных секретов" (то есть о наказании за передачу секретной информации другим странам).

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что вступление Беларуси в войну стало бы "большой исторической ошибкой".

Вместе с тем в СМИ попал российский документ, которым предусмотрено полное поглощение Беларуси россией к 2030 году.