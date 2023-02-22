У Білорусі вводять страту за держзраду: кому загрожує

У Білорусі посилили покарання за держзраду і ввели до КК ще дві статті

На тлі тривожних заяв з боку Білорусі про нібито "провокації" на кордоні з Україною та побоювання про можливий вступ у війну, у парламенті країни ухвалили закон про смертну кару за державну зраду.

Як повідомляє Белта, 21 лютого відповідний закон був прийнятий у другому читанні в нижній палаті парламенту. Тепер він має бути схвалений у верхній палаті і потім отримати підпис олександра лукашенка.

Документ передбачає те, що смертна кара може бути застосована проти посадових осіб, а також військовослужбовців, які вчинили дії, які підпадають під визначення кримінальної статті про держзраду.

Крім того, штраф за статтею про держзраду було збільшено в 10 разів до 50 000 базових одиниць, що становить близько 700 000 доларів.

Тим самим документом до кримінального кодексу Білорусі було запроваджено дві статті 289-1 "Пропаганда тероризму" та 375-2 "Порушення вимог щодо захисту державних секретів" (тобто про покарання за передачу секретної інформації іншим країнам).

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що вступ Білорусі у війну став би "великою історичною помилкою".

Водночас у ЗМІ потрапив російський документ, яким передбачено повне поглинання Білорусі росією до 2030 року.