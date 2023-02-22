Война — день 364: россияне штурмуют Бахмут и стягивают авиацию к границе Украины

Оперативно о главном 22 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 364 дня. Оккупанты продолжают пытаться захватить Бахмут и ведут наступательные действия по направлению Авдеевки. Также наступательные действия россиян фиксируются в Луганской области на линии Сватово — Кременная. На фоне этого растут опасения из-за сосредоточивания противником большого количества авиации на аэродромах у границы с Украиной, однако в ВСУ заверяют, что масштабного авианалета, как в начале вторжения, точно не будет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Польша обещает передать Украине 14 танков Leopard 2 спустя пару недель после завершения обучения экипажей

00:00 В ряде городов на оккупированных территориях, включая Мариуполь, Донецк, Макеевку, Харцызск, Дебальцево и Иловайск произошли взрывы.

С данными за 19 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 361: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе, но несут огромные потери.

О происходившем 20 февраля читайте в материале: Война — день 362: визит Байдена в Киев и наступление россиян на Донбассе.

Информация за 21 февраля доступна в сводке: Война — день 363: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и усиливают обстрелы