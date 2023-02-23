Испытательный срок и фактор Ермака: как Резников сохранил должность и что будет с Минобороны

Все ожидали отставки Резникова, однако обошлось только заменой заместителей, — разобрались, как и почему так получилось

Прошел месяц с момента публикации того самого расследования о закупках у Минобороны, которое чуть не стало причиной увольнения министра Алексея Резникова. Как известно, после резонанса вокруг яиц по 17 грн глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже нашел Резникову новую должность — министра по стратегическим отраслям промышленности Украины, о чем сам министр узнал из прессы. Более того, ожидалось назначение в кресло министра обороны главы ГУР Кирилла Буданова, однако, в конце концов, эта публичная и сложная история завершилась тем, что Резников остался на своем месте, хотя и с кадровыми обновлениями в ведомстве.

Сегодня "Телеграф" в деталях расскажет, почему на данный момент было принято решение оставить Резникова и что ожидаем от Министерства обороны в ближайшее время.

Эмоции взяли верх

О том, что Алексея Резникова было решено уволить, наше издание первым написало еще 1 февраля. Эмоциональное решение принял лично президент Владимир Зеленский. Этому предшествовал широкий резонанс вокруг информации о закупках для Минобороны по завышенным ценам. Уже тогда, по информации наших источников, Резникова планировали оставить в команде, в отличие от предварительно уволенного замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Анонимные телеграмм-каналы и некоторые СМИ прогнозировали назначение Резникова министром юстиции. Несмотря на то, что такие разговоры действительно велись и в свое время сам Резников видел себя министром юстиции, по состоянию на данный момент президент не готов избавляться от действующего главы Минюста Дениса Малюски. И это при том, что претензии к его работе действительно есть и он периодически попадает в шорт-лист кандидатов на увольнение из Кабмина.

На фоне усиливающегося резонанса Владимир Зеленский планировал 6 февраля внести представление на увольнение Резникова с должности, ведь министр обороны — это квота президента, и на следующий день, когда должно было состояться заседание парламента, депутаты должны были проголосовать за нового главу ведомства. Им должен был стать глава разведки Кирилл Буданов, эту кандидатуру также озвучил президент.

"Буданов — это исключительно креатура Зеленского с прямым доступом на него, никто больше не имеет такого влияния на Кирилла. Буданов — любимец президента, они даже близки по психотипу. У Кирилла также есть лобби из-за личной помощницы Зеленского Марии Левченко", — говорит в разговоре с "Телеграфом" один из чиновников, подчеркивая, что решение назначить министром Буданова было принято именно президентом.

Что-то пошло не так

Но для того, чтобы увольнение и назначение состоялись, нужны были голоса депутатов. С этой целью 5 февраля было собрано заседание фракции "Слуга народа". На нем Арахамия озвучил, что Резникова увольняют, а на его место уйдет Буданов. Но, по словам присутствующих на заседании, более половины депутатов выразили недовольство или непонимание таких кадровых перестановок.

"Давид это все озвучил в одностороннем порядке, просто сказал, что мы снимаем Резникова и все уже согласовано. И что мы переводим его в министерство стратегических отраслей и промышленности. С этим тоже далеко не все согласились, а Василевская-Смаглюк (народный депутат от СН), — Ред.) вообще встала и спросила — если мы его увольняем, то зачем назначать снова в другое министерство. Давид ответил, что кто не хочет, тот может не голосовать. Но, мол, у Кирилла есть поддержка со всех сторон. Но 90%, что это голосование провалилось бы за неимением голосов, многие просто вытащили бы свои карточки", — передает один из народных депутатов.

О нехватке голосов говорили и другие народные избранники. "Купа депутатов сейчас не даст голосов за решение Банковой. "Батькивщина" из-за скандала вокруг Юлии Владимировны — они считают, что сюжет о Дубае (авторства Михаила Ткача, — Ред.) это дело рук Офиса президента. "Голос" частично не из ОП, многие из "Слуг" тоже, в том числе и потому, что нет нормальной коммуникации. Депутаты злые из-за решения СНБО о запрете выезда чиновников и депутатов, которое на самом деле принял президент. Мажоритарщики злы, потому что перестали получать преференции, они даже недавно собрали инициативную группу и избрали представителей, чтобы те вели переговоры с Давидом и ОП, иначе они ни за что не будут голосовать", — отмечает источник в парламенте.

Но после заседания и глава фракции, и некоторые нардепы заявили, что вопрос рокировок в МО решен и кадровые перестановки состоятся.

Как говорят собеседники "Телеграфа", эти заявления не были согласованы с Офисом и стали своего рода отражением конфликта главы фракции Арахамии и руководителя ОП Ермака.

"Первое время войны Давид был очень медийно активным, а потом почти исчез — у них началась борьба за влияние на президента и в целом, за политическое влияние, а Ермаку нужно, чтобы эксклюзивный доступ к Зеленскому имел только он. Плюс Давид начал заниматься оружием, этой линии у них тоже недоразумение, — рассказывает не под запись один из чиновников. — Арахамия имеет хорошие отношения и с Будановым, потому так лоббировал его кандидатуру. Потому что это назначение ослабило бы влияние Ермака на министерство обороны. Резников не чуждый ему человек, как и некоторые заместители, в том числе, уже уволенные", — подчеркивает собеседник.

"Ермак сейчас выстраивает свое армейское лобби. У него есть свой новый министр внутренних дел и через Нацгвардию идет набор в штурмовые бригады наступления", — рассказывает источник в политикуме, другой собеседник добавляет, что это не единственное направление интересов главы ОП.

"Азов" сейчас фактически раскололся на две части. Есть третья штурмовая бригада, которая ориентируется на Билецкого и частично финансируется Владой Молчановой (застройщик, владелица Stolitsa Group, — Ред.) и есть второй более старый "Азов", который под себя взял Ермак. Вероятно, он может попытаться запустить из этого партию. Поэтому тратить ему влияние на Минобороны сейчас было бы не вовремя", — добавляет другой собеседник, подчеркивая, что "у Ермака с Будановым нормальные отношения, однако влияния на последнего глава ОП не имеет".

Почему Резникова не уволили

Но, в конце концов, ситуация развернулась по другому. Уже в преддверии заседания парламента Давид Арахамия заявил, что кадровых перестановок в сферах обороны не будет. К тому моменту уже решили, что Резников остается.

Причин тому, как говорят источники, далеко не одна.

Во-первых, заседание Рамштайн, состоявшееся 14 февраля, и хорошо выстроенные отношения Резникова с иностранными партнерами и министрами обороны, во-вторых, сам Буданов не очень хотел переходить на пост министра обороны, в-третьих, лобби Ермака, который хотел оставить Резникова министром, в-четвертых, определенные договоренности по поставкам оружия, к которым привлечен непосредственно Резников, в-пятых, нехватка голосов за отставку и назначение, и наконец, сам Резников тоже хотел остаться в должности.

Кроме того, и это также сыграло роль в этой истории: министр должен назначаться не из военных, а из гражданских лиц, а Буданов военный.

Хотя, например, ничего не мешало назначить новым заместителем министра обороны Александра Павлюка, который имеет звание генерал-лейтенанта, и является командующим группировкой сил и средств обороны Киева.

Согласно указу президента, это произошло только на случай военного положения, и, как известно "Телеграфу", произошло исключительно по инициативе президента. Делом занимались в его офисе.

Также были назначены еще два новых заместителя: основатель фонда "Повернися живим" Виталий Дейнега и бывший посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Президент принял решение, что действующий министр остается, но меняет заместителей. Назначение некоторых новых заместителей уже состоялось, и мы смотрим на их работу. Но вывод будет делать президент, потому что министерство обороны и министерство иностранных дел — это его ответственность. А мы в свою очередь поддерживаем решение президента", — прокомментировал "Телеграфу" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец.

Также народная депутат от "СН", член комитета по нацбезопасности и обороне Марьяна Безуглая добавила, что парламентарии еще ждут результатов проверок и работы правоохранительных органов.

Частично стражи порядка уже показали свою работу. Несколько предыдущих заместителей были уволены, Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Затем ему и заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому вручили подозрения.

Александр Лиев, исполнявший обязанности главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины также написал заявление на увольнение после того, как издание Украинская правда опубликовала фейковый материал о его российском паспорте, а глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин начал распространять информацию о якобы пророссийском прошлом должностного лица.

Как говорят источники нашего издания во власти, на этом история пока остановилась. Многие действительно считают Резникова эффективным министром, менять которого перед новым наступлением не ко времени. Кроме того, все вероятные кандидаты (включая Буданова) не горят желанием переходить в МО.

"Ситуация стабилизировалась. Но, думаю, у Резникова будет испытательный срок. И если будет подобный скандал, он может стоить ему должности", — прокомментировал не под запись один из депутатов от "Слуги народа".