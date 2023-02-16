Козлы отпущения? Журналисты нашли странности в делах задержанных после скандала с "яйцами по 17 грн"

Скандалы связаны с коррупционными действиями, но не теми, о которых все думали

О скандале с закупками у Минобороны, теми самыми "яйцами по 17" слышали многие — в начале февраля якобы разоблачили виновников. Однако не все так просто в доказывании или опровержении коррупции.

Кого и за что задержали по этому делу, рассказывает "Украинская правда". Также журналисты обнаружили острые углы и скрытую информацию в обнародованных данных. Часто дела о коррупции имеют более глубокие корни.

Среди задержанных в начале февраля — трое должностных лиц Минобороны. Это экс-замминистра Вячеслав Шаповалов, экс-директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и действующее должностное лицо министерства Владимир Терещенко.

Данные о деле Владимира Терещенко "яиц по 17" не касаются. В "УП" утверждают, что расследование касается событий 2016 года. О его участии знали по меньшей мере с 2017 года. Речь шла о нарушении экспортных правил, а не хищении средств. Работать в Минобороны он пришел уже с этим делом в багаже – на момент начала расследования он был и.о. директора "Промоборонэкспорт", являющегося структурной частью "Укроборонпрома". В его ведении был экспорт и импорт военных товаров.

Терещенко заключил фиктивный договор на техосмотр уже отремонтированных деталей авиатехники, как рассказал Генпрокурор, но выпустил важную деталь — это были вертолеты морского флота Мексики, контракт на ремонт которых был подписан в 2013. Три года позже Терещенко нанял американцев для осмотра 4 двигателей и 2 тех же вертолетов за океаном — Украина заплатила за это 1,4 млн долларов. Сначала следователи расследовали просроченное разрешение на экспорт услуг "Промоборонэкспорта". Выяснить, когда речь начала идти о коррупции журналистам не удалось. Терещенко находится под стражей и вину не признал. После вручения подозрения уволился с военной службы.

Богдан Хмельницкий сам вышел на контакт с журналистами в конце января. Он хотел рассказать свою версию "Если завтра не сделают из меня козла отпущения", но не успел — задержала СБУ. Хмельницкий подписывал тот договор на поставку продуктов. В "УП" отмечают — "закрыли" Хмельницкого очень быстро. Дело даже не успевали внести в расписание суда. Прокурор подавал апелляцию на сумму залога – она выросла до 40 млн грн. Однако инкриминируют Хмельницкую закупку бронежилетов в марте 2022. Надо было купить более 15 тысяч, покупали все, что находили — МОУ заключили контракт на 2850 комплектов с испанской компанией, а броники оказались некачественными и не имели сертификатов. По словам Хмельницкого, фирму нашли в Минэкономики, он согласовал контракт с руководством Минобороны, а наличие проверяли дипломаты за рубежом. Договор даже готовил не он – защита аргументирует тем, что за контролем качества следит не департамент закупок. Но Хмельницкий – единственный подозреваемый. Первые обыски прошли в августе 2022 года.

В один день с делом Хмельницкого открыли дело в ДБР о закупках для армии — 11 контрактов на форму, броники, обувь. Поставщики как украинские, так и зарубежные. Сумму ущерба назвали в 1 млрд 139 млн грн. ДБР в сообщениях указывает на того, кто давал указания Хмельницкому и продвигал договоры — экс-заместитель МОУ Вячеслав Шаповалов. Его позиции у издания еще нет. Шаповалова уволили в январе 2023 года из-за коррупционного скандала, до этого он курировал именно закупки. Среди них были и продукты по завышенным ценам, однако в фабуле дело идет только о некачественных вещах (требования к амуниции даже не прописали в документах). То есть, это подозрение не в коррупции, а "препятствовании ВСУ". Это влечет менее тяжкое наказание и расследование другими структурами, кроме Национального антикоррупционного бюро.

Из-за таких "перетягиваний" фигурантам раньше часто удавалось избежать рассмотрения дел. В НАБУ также расследовали закупки продовольствия, и о разоблачении от ДБР им было заранее неизвестно. "Если это правда, то ДБР могло "подложить свинью" под расследование НАБУ", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом скандале уже в Минздраве. Врачи создавали ложные данные в системе и наживались на этом. Речь о десятках миллионов гривен.