"Это решение президента": Резников рассказал, остается ли министром обороны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне слухов о его отставке опроверг эту информацию. По его словам, президент Владимир Зеленский лично попросил его не покидать своц пост.

Об этом министр обороны Украины рассказал в комментарии иностранным СМИ, передает The Guardian. В ближайшие месяцы замена Разникова не планируется.

После скандала с Минобороны на тему закупок для военных несколько чиновников были уволены с должностей, а рядом причастных к махинациям лиц занимаются правоохранители. На фоне этого инцидента ходили слухи, что Резникова могут уволить, а его место займет глава ГУР МО Кирилл Буданов. Президент даже подписал соответствующий указ, которым разрешил назначать первыми заместителями главы Минобороны военных.

Однако Алексей Резников окончательно развеял слухи и заявил, что не собирается покидать должность по личной просьбе Владимира Зеленского.

"Да, это было решение моего президента", — сказал он в комментарии иноСМИ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что экс-заместителя Алексея Резникова взяли под стражу из-за скандала с закупками для военных. Вячеслав Шаповалов может выйти под залог почти полмиллиона гривен.