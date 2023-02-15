"Це рішення президента": Резніков розповів, чи залишається міністром оборони

Попри скандал з Міноборони, президент вирішив не звільняти Олексія Резнікова

Глава Міноборони України Олексій Резніков на тлі чуток про його відставку спростував цю інформацію. За його словами, президент Володимир Зеленський особисто попросив його не залишати свою посаду.

Про це міністр розповів в коментарі іноземним ЗМІ, передає The Guardian. Найближчими місяцями заміна Резнікова не планується.

Після скандалу з Міноборони на тему закупівель для військових кілька чиновників були звільнені з посад, а низкою причетних до махінацій осіб займаються правоохоронці. На тлі цього інциденту ходили чутки, що Резнікова можуть звільнити, а його місце займе голова ГУР МО Кирило Буданов. Президент навіть підписав відповідний указ, яким дозволив призначати першими заступниками голови Міноборони військових.

Однак Олексій Резніков остаточно розвіяв чутки і заявив, що не збирається залишати посаду на особисте прохання Володимира Зеленського.

"Так, це було рішення мого президента", — сказав він у коментарі іноЗМІ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що екс-заступника Олексія Резнікова взяли під варту через скандал із закупівлями для військових. В'ячеслав Шаповалов може вийти під заставу майже півмільйона гривень.