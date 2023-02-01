Зарабатывали на "мертвых душах": в полиции раскрыли дерзкую схему наживы медиков

Распорядитель бюджетных средств оплачивал несуществующий прием по установленной тарифной сетке

В течение 2022 года украинские медики через программу медгарантий Министерства здравоохранения присвоили 74 млн грн, предоставляя фиктивные услуги несуществующим пациентам. На одной только Буковине главврач и работники частного медицинского центра смогли умыкнуть 8 млн бюджетных гривен.

Им объявлено о подозрении. Об этом руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, это — 450 средних зарплат медицинского работника или три-четыре новых автомобиля скорой помощи. Однако государственные средства были потрачены на "воздух". Схема поражала дерзостью.

"Схема наживы проста: врач вносит данные любого гражданина или даже несуществующего лица в электронную систему здравоохранения, автоматически формируется визит, после чего распорядитель бюджетных средств оплачивает этот несуществующий прием по установленной тарифной сетке. Или другой вариант наживы — благотворительные взносы так называемого обязательного платежа или оплаты гражданами медицинских услуг, которые проплачены государством в рамках программы медицинских гарантий", — объясняет Андрей Рубель.

Он также рассказал о другом случае — в Днепропетровской области разоблачили должностных лиц противотуберкулезного диспансера, которые ежемесячно готовили отчет в НСЗУ с количеством "оказанных" услуг. Путем внесения вымышленных пациентов в электронные системы правонарушители присвоили 66,8 млн грн бюджетных средств. Почти столько же правительство несколько месяцев назад выделило из резервного фонда госбюджета на восстановление одной из ТЭЦ, пострадавшей в результате ракетных ударов.

Руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции добавил, что только в прошлом году по материалам ДСР сообщили о подозрении 60 медработникам, в суд направлено 53 уголовных производства. По фактам оформления мнимых услуг и отчетов в Национальную службу здоровья Украины государству нанесен ущерб на 74,8 млн грн.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал вокруг закупок продуктов Минобороны: общественность возмутило, что военное ведомство готово было платить за еду втридорога: яйцо – по 17 грн за штуку, картофель – 22 грн/кг, куриные бедрышки – 120 грн/кг.

После резонанса сразу у нескольких топ-чиновников возникли проблемы, им объявлено подозрение по факту растраты госсредств.