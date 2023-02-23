Випробувальний термін і фактор Єрмака: як Резніков зберіг посаду та що буде з Міноборони

Всі очікували відставки Резнікова, проте обійшлося лише заміною заступників, — розібралися, як і чому так вийшло

Минув місяць з моменту публікації того самого розслідування про закупки в Міноборони, яке мало не стало причиною звільнення міністра Олексія Резнікова. Як відомо, після резонансу навколо яєць по 17 грн голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія навіть знайшов Резнікову нову посаду — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, про що сам міністр дізнався з преси. Більше того, очікувалось призначення в крісло міністра оборони голови ГУР Кирила Буданова, однак врешті решт ця публічна і складна історія завершилась тим, що Резніков залишився на своєму місці, хоча і з кадровими оновленнями у відомстві.

Сьогодні "Телеграф" в деталях розповість, чому станом на зараз було прийнято рішення залишити Резнікова та що очікуємо від Міністерства оборони найближчим часом.

Емоції взяли верх

Про те, що Олексія Резнікова вирішено звільнити, наше видання першим написало ще 1 лютого. Емоційне рішення прийняв особисто президент Володимир Зеленський. Цьому передував широкий резонанс навколо інформації про закупівлі для Міноборони за завищеними цінами. Вже тоді, за інформацією наших джерел, Резнікова планували залишити в команді, на відміну від попередньо звільненого заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Анонімні телеграм-канали та деякі ЗМІ тоді прогнозували призначення Резнікова міністром юстиції. Попри те, що такі розмови дійсно велись і свого часу сам Резніков бачив себе міністром юстиції, станом на зараз президент не готовий позбавлятись чинного голови Мінюсту Дениса Малюськи. І це при тому, що претензії до його роботи дійсно є і він періодично потрапляє в шорт-лист кандидатів на звільнення з Кабміну.

На тлі резонансу, який ставав все більшим, Володимир Зеленський планував 6 лютого внести подання на звільнення Резнікова з посади, адже міністр оборони — це квота президента, і наступного дня, коли мало відбутись засідання парламенту, депутати повинні були проголосувати за нового очільника відомства. Їм мав стати голова розвідки Кирило Буданов, цю кандидатуру також озвучив президент.

"Буданов — це виключно креатура Зеленського з прямим доступом на нього, ніхто більше не має такого впливу на Кирила. Буданов — улюбленець президента, вони навіть близькі за психотипом. У Кирила також є лоббі через особисту помічницю Зеленського Марію Левченко", — каже в розмові з "Телеграфом" один з високопосадовців, підкреслюючи, що рішення призначити міністром Буданова було прийнято саме президентом.

Щось пішло не так

Але для того, аби звільнення і призначення відбулись, потрібні були голоси депутатів. З цією метою 5 лютого було зібрано засідання фракції "Слуга народу". На ньому Арахамія озвучив, що Резнікова звільняють, а на його місце піде Буданов. Але, за словами присутніх на засіданні, більша половина депутатів висловила невдоволення або нерозуміння таких кадрових перестановок.

"Давид це все озвучив в односторонньому порядку, просто сказав, що ми знімаємо Резнікова і все вже узгоджено. І шо ми переводимо його у міністерство стратегічних галузей та промисловості. З цим також далеко не всі погодились, а Василевська-Смаглюк (народна депутатка від СН, — Ред.) взагалі встала і запитала — якщо ми його звільняємо, то навіщо призначати знову в інше міністерство. Давид відповів, що хто не хоче, той може не голосувати. Але, мовляв, Кирило має підтримку з усіх боків. Та 90%, що це голосування провалилось би через брак голосів, багато хто просто витягнув би свої картки", — переповідає один з народних депутатів.

Про брак голосів казали і інші народні обранці. "Купа депутатів зараз не дасть голосів за рішення Банкової. "Батьківщина" через скандал навколо Юлії Володимирівни — вони вважають, що сюжет про Дубай (авторства Михайла Ткача, — Ред.) це справа рук Офісу президента. "Голос" частково не з ОП, багато хто зі "Слуг" теж, зокрема й тому, що немає нормальної комунікації. Депутати злі через рішення РНБО про заборону виїзду чиновників і депутатів, яке насправді прийняв президент. Мажоритарники злі, тому що перестали отримувати преференції, вони навіть нещодавно зібрали ініціативну групу і обрали представників, щоб ті вели перемовини з Давидом та ОП, інакше вони ні за що не будуть голосувати", — зазначає джерело у парламенті.

Але після засідання і голова фракції, і деякі нардепи заявили, що питання рокіровок в МО вирішено і кадрові перестановки відбудуться.

Та, як кажуть співрозмовники "Телеграфу", ці заяви не були погоджені з Офісом і стали свого роду відображенням конфлікту голови фракції Арахамії та керівника ОП Єрмака.

"Перший час війни Давид був дуже медійно активним, а потім майже зник — у них почалась боротьба за вплив на президента і загалом, за політичний вплив, а Єрмаку треба, щоб ексклюзивний доступ до Зеленського мав лише він. Плюс Давид почав займатись зброєю, по цій лінії в них також непорозуміння, — розповідає не під запис один з чиновників. — Арахамія має хороші відносини і з Будановим, тому що лобіював його кандидатуру. Бо це призначення послабило би вплив Єрмака на міністерство оборони. Резніков не чужа йому людина, як і деякі заступники, в тому числі, вже звільнені", — підкреслює співрозмовник.

"Єрмак зараз вибудовує своє армійське лоббі. Він має свого нового міністра внутрішніх справ і через Нацгвардію йде набір до штурмових бригад наступу", — розповідає джерело в політикумі, інший співрозмовник додає, що це не єдиний напрям інтересів голови ОП.

"Азов" зараз фактично розколовся на дві частини. Є третя штурмова бригада, яка орієнтується на Білецького і частково фінансується Владою Молчановою (забудовник, власниця Stolitsa Group, — Ред.) і є другий — більш старий "Азов", який під себе перебрав Єрмак. Ймовірно, він може спробувати запустити з цього партію. Тому витрачати йому вплив на Міноборони зараз було б невчасно", — додає інший співрозмовник, підкреслюючи, що "у Єрмака з Будановим нормальні відносини, однак впливу на останнього голова ОП не має".

Чому Резнікова не звільнили

Та врешті решт ситуація розвернулась по іншому. Вже напередодні засідання парламенту Давид Арахамія заявив, що кадрових перестановок у сферах оборони не буде. На той момент вже вирішили, що Резніков залишається.

Причин тому, як кажуть джерела, далеко не одна.

По-перше, засідання Рамштайн, яке відбулось 14 лютого, і гарно вибудовані стосунки Резнікова з іноземними партнерами і міністрами оборони, по-друге, сам Буданов не дуже хотів переходити на пост міністра оборони, по-третє, лоббі Єрмака, який хотів залишити Резнікова міністром, вчетверте, певні домовленості щодо поставок зброї, до яких залучений безпосередньо Резніков, вп’яте, брак голосів за відставку і призначення, і нарешті, сам Резніков також хотів залишитись на посаді.

Крім того, і це також зіграло роль у цій історії: міністр має призначатись не з військових, а з цивільних осіб, а Буданов є військовим.

Хоча, наприклад, нічого не завадило призначити новим заступником міністра оборони Олександра Павлюка, який має звання генерал-лейтенанта, і є командувачем угрупування сил та засобів оборони Києва.

Згідно указу президента, це відбулось лише на випадок воєнного стану, і, як відомо "Телеграфу", відбулось виключно за ініціативи президента. Справою займались в його Офісі.

Також, було призначено ще двох нових заступників: засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка.

"Президент прийняв рішення, що чинний міністр залишається, але міняє заступників. Призначення деяких нових заступників вже відбулось, і ми дивимось на їхню роботу. Але висновок буде робити президент, тому що міністерство оборони і міністерство закордонних справ — це його відповідальність. А ми в свою чергу підтримуємо рішення президента", — прокоментував "Телеграфу" заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Також народна депутатка від "СН", член комітету з нацбезпеки та оборони Мар’яна Безугла додала, що парламентарі ще чекають результатів перевірок і роботи правоохоронних органів.

Частково правоохоронці вже показали свою роботу. Кількох попередніх заступників було звільнено, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Потім йому та заступнику директора департаменту державних закупок Міноборони Богдану Хмельницькому вручили підозри.

Олександр Лієв, який виконував обов’язки голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України також написав заяву на звільнення після того, як видання Українська правда опублікувало фейковий матеріал про його російський паспорт, а голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін почав розповсюджувати інформацію про нібито проросійське минуле посадовця.

Як кажуть джерела нашого видання у владі, на цьому історія поки що зупинилась. Багато хто дійсно вважає Резнікова ефективним міністром, змінювати якого перед новим наступом не на часі. Окрім того, усі ймовірні кандидати (включно з Будановим) не горять бажанням переходити у МО.

"Ситуація стабілізувалась. Але, думаю, у Резнікова буде випробувальний термін. І якщо буде подібний скандал, він може вартувати йому посади", — прокоментував не під запис один з депутатів від "Слуги народу".