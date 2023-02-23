Финляндия официально передает Украине танки: какие именно и сколько

Финляндия стала одной из стран, поддерживающей Украину с самого начала полномасштабного вторжения

Финляндия наконец-то приняла решение о передаче 13-го пакета военной помощи для Украины. В него войдут три бронетранспортера Leopard 2. Также страна-союзница обещает провести учения на этих танках для украинских военных и в дальнейшем обслуживать бронемашины.

Как в четверг, 23 февраля, сообщило издание, общая стоимость нового пакета помощи Киеву в его противостоянии российской агрессии составляет более 160 миллионов евро.

По словам министра обороны Микко Савола, танки, которые уже в ближайшее время поедут в Украину, предназначены также и для обезвреживания мин. То есть к передней части машины присоединен так называемый минный "плуг", ликвидирующий боеприпасы на местности.

"Отличное и полезное оборудование", — сказал он, добавив, что, кроме этого типа вооружения Киеву требуется также много другой поддержки.

Следует также добавить, что информация по условиям доставки военной помощи Украине и ее сроки пока не разглашаются по условиям безопасности.

В то же время в Минобороны страны отметили, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, общая стоимость помощи, отправленной Киеву, достигла уже более 750 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, пока союзники принимают решение о передаче Украине мощных танков Leopard 2, которые так нужны нашим воинам на фронте, у главного союзника Украины — Польши возникли определенные проблемы с их передачей.