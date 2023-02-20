Война — день 362: россияне наступают на Донбассе и стягивают авиацию к границе Украины

Оперативно о главном 20 февараля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 362 дня. Оккупанты продолжают предпринимать попытки безуспешно наступать в Донецкой и Луганской областях, а также укрепляют позиции в Запорожской области. Вместе с тем наблюдается также и стягивание массивной авиационной группировки у границы Украины, что может говорить о подготовке к интенсификации воздушных боев. Не исключается также, что оккупанты нанесут очередной ракетный удар к годовщине вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска оттуда необходимо вывести.

О происходившем 17 февраля читайте в материале: Война — день 359: ВСУ сдерживают атаки оккупантов, россияне обстреливают города.

Информация за 18 февраля доступна в сводке: Война — день 360: оккупанты усиливают давление на Луганщине и готовят новые ракетные удары

С данными за 19 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 361: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе, но несут огромные потери.