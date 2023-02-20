Речан уверен, что москва ведет гибридную войну простив страны, пытаясь изменить ее европейский курс

Дорин Речан – новый премьер-министр Молдовы, которую на днях собирались "раскачать" агенты кремля, заявил о том, что оккупированное Приднестровье необходимо демилитаризовать и изгнать оттуда российский оккупационный контингент.

Таким образом занимавший недавно пост главы МВД политик решился на заявление, которого от руководства страны ждали все время с начала обретения ею независимости.

Дорин Речан призвал соотечественников не игнорировать тот факт, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций", пишет молдавский ресурс tv8.md.

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было бы очень тяжело напасть на нас", – заявил Речан.

По его словам, "левый берег Днестра должен быть демилитаризован путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей".

"Мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", – заявил молдавский премьер.

Также Речан добавил, что в Молдове идет гибридная война, в ходе которой москва пытается остановить демократические процессы и изменить европейский курс страны.

Первым на его призыв отреагировал террорист гиркин, который признался, что ждал подобных действий еще в мае прошлого года. Но руководство Молдовы, как и правительство Грузии не желало портить отношения с москвой и восстанавливать территориальную целостность страны.

Как известно, в Приднестровье размещен один российский батальон в составе 412 человек и два батальона воинской части №13962, из примерно 1,5 тыс. военных для охраны боеприпасов в селе Колбасная. Этот склад является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья, по данным переписи 2004 года, почти 30% населения украинцы, большинство которых поддерживают пророссийский курс руководства анклава.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду заявила о том, что информацию о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе, озвученную президентом Украины Владимиром об угрозе дестабилизации в стране, официально подтвердили и представители молдавских спецслужб.