Речан упевнений, що москва веде гібридну війну прости країни, намагаючись змінити її європейський курс

Дорін Речан — новий прем’єр-міністр Молдови, яку днями збиралися "розкачати" агенти кремля, заявив про те, що окуповане Придністров’я необхідно демілітаризувати та вигнати звідти російський окупаційний контингент.

Таким чином політик, який нещодавно обіймав посаду голови МВС, зважився на заяву, на яку від керівництва країни чекали весь час з початку здобуття нею незалежності.

Дорін Речан закликав співвітчизників не ігнорувати той факт, що в Молдові є "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій", пише молдавський ресурс tv8.md.

"Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було б дуже важко напасти на нас", – заявив Речан.

За його словами, "лівий берег Дністра має бути демілітаризований шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів ".

"Ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього послідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено ”, – заявив молдовський прем’єр.

Також Речан додав, що у Молдові йде гібридна війна, під час якої москва намагається зупинити демократичні процеси та змінити європейський курс країни.

Першим на його заклик відреагував терорист гіркін, який зізнався, що чекав на подібні дії ще в травні минулого року. Але керівництво Молдови, як і уряд Грузії, не бажало псувати відносини з москвою та відновлювати територіальну цілісність країни.

Як відомо, у Придністров’ї розміщено один російський батальйон у складі 412 осіб та два батальйони військової частини №13962, з приблизно 1,5 тис. військових для охорони боєприпасів у селі Ковбасна. Цей склад є одним із найбільших у Європі. На території Придністров’я, за даними перепису 2004 року, майже 30% населення є українцями, більшість яких підтримують проросійський курс керівництва анклаву.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Травня Санду заявила про те, що інформацію про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі, озвучену президентом України Володимиром про загрозу дестабілізації в країні, офіційно підтвердили і представники молдавських спецслужб.