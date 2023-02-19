Отправили без опыта на передовую: гибель мобилизованного под Бахмутом взволновала украинцев (фото)

По словам знакомых, никаких подготовительных учений мобилизованный мужчина не проходил

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, связанная с полномасштабным вторжением рф. Однако все чаще из разных городов звучит недовольство по поводу излишней жестокости со стороны работников военкоматов, которые затягивают новомобилизованных в армию чуть ли не силой. Кое-где это заканчивается трагедией — как в случае жителя Тернополя Богдана Покитко. 33-летний мужчина был отправлен на фронт без дополнительной подготовки и погиб там всего через четыре дня после мобилизации.

О факте гибели сообщил мэр города Сергей Надал, а вот огласку скандальной ситуации предоставила знакомая павшего героя Oксана Oгородник на своей странице в Facebook.

Известно, что призвали Богдана Покитко во второй половине января 2022 года. Мужчину остановили на остановке общественного транспорта, после чего принудительно доставили в местный ТЦК. По словам Огородник, подготовительной учебы (в "учебке" и на полигоне") мужчина не проходил, также ему никто не объяснял основ обращения с оружием — за исключением разбора-сбора автомата. В армии Покитко предварительно не служил, поэтому военного опыта вообще не имел.

Богдан Покитко

Богдан Покитко был очень энергичным мужчиной

"Как можно отправить человека на передовую — без профессиональных навыков, практики и подготовки? — риторически интересуется Оксана Огородник. — 12.02.2023 уехал на Донецк. Результат — 16.02.2023 нет Богдана, нет друга, нет сына, нет любимого человека. Прошел месяц от вручения повестки".

В соцсетях есть очень много недовольных комментариев на этот счет.

В конце концов, резонанс поднялся настолько велик, что мэр Сергей Надал пообещал лично разобраться в ситуации, чтобы подобное больше не повторилось.

Погибшего же Богдана Покотко характеризуют как хорошего человека и хорошего друга. Он был весел, жизнелюбив, любил концерты и заниматься спортом. Его старший брат уже проходит службу в рядах ВСУ. К сожалению, жизнь Богдана навсегда оборвалась на Донбассе, вечная память.

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