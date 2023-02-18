"Своих девочек обижать не дам": на фронте погиб боевой медик-добровольец

У мужчины были все шансы не идти на войну, однако встал на защиту государства, чтобы завоевать светлое будущее для своих дочерей

Каждый день Украина теряет в боях с агрессором лучших своих сыновей. Сегодня стало известно о трагической гибели боевого медика Павла Муравьева, отдавшего свою жизнь за светлое будущее нашей Родины.

Печальным известием поделились на странице "АрселорМиттал Кривой Рог" в соцсети. Лучший в своей профессии надежный друг, заботливый отец и опытный коллега – таким вспоминают коллеги украинского воина. При жизни он работал на литейно-механическом заводе, где занимал должность обрубителя в ФСЛЦ.

По словам близких друзей, Павел имел все шансы избежать фронта, но все же принял мужественное решение встать на защиту Родины от российского оккупанта со словами "Я своих девочек и свою страну обижать не дам!"

"Человек-огонек, который всегда, даже несмотря на тяжелую смену, всех встречал улыбкой. Он и поможет, и посоветует, и поддержит. Павел любил свою работу и был асом на своем участке", — рассказал о своем работнике заместитель начальника цеха по производству Дмитрий Демков.

В скорби за Героем его семья: жена и дочери.

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования родным. Вечная память и слава Герою!

Напомним, что кровавая война унесла жизни молодого, однако отважного бойца Национальной гвардии Андрея Черникова. 24-летний парень еще при жизни был награжден за службу государству и участие в боевых действиях орденом и медалью.