Награжден орденом и медалью: на войне погиб молодой нацгвардеец с Харьковщины

Парню было всего 24 года

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб боец Национальной гвардии Андрей Черников который храбро защищал свою страну от российских оккупантов.

Он был сержантом 3017 части Национальной гвардии Украины. После прохождения срочной службы парень подписал контракт с ВСУ и продлил службу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Первомайского Николай Бакшеев.

Андрей Черников родился в 1999 году в городе Первомайский. В 2016 году окончил местный лицей №6. До российского вторжения 24 февраля он учился в Харьковском государственном политехническом колледже.

Во время войны Черников был награжден за службу государству Орденом ВТО-Б72, а также медалью боевых действий. Молодой Герой погиб во время исполнения воинского долга — отпора российских войск на востоке Украины.

"Парня с войны не дождались родители, бабушка дедушка и любимая девушка. Ему было всего 24 года. Война уносит лучших. Лучшие идут туда сами: бескомпромиссные романтики, бесшабашные патриоты… Больно, очень больно. Самые искренние соболезнования родным…", — написал Бакшеев.

Прощание с воином состоится 17 февраля в его родном городе. Гражданская панихида пройдет в 12:00 на площади возле ДК "Химик".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на востоке Украины во время обстрела погиб старший водитель-санитар медицинского пункта, сержант Владимир Тараненко. Вражеская ракета попала в его автомобиль.