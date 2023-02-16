Война — день 358: российские атаки разбиваются о Бахмут, а мирные города страдают от обстрелов

Оперативно о главном 16 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 358 дней. Оккупанты продолжают давить на Бахмут, бросив туда большую часть ресурса ВДВ и "вагнеровцев", однако вместо какого либо успеха лишь ослабили свою группировку войск, что может создать благоприятные условия для украинского контрнаступления в будущем. В ВСУ при этом заверяют, что город является крепостью и оставлять его никто не планирует. Не имея возможности одолеть украинских защитников на поле боя, россияне продолжают обстреливать мирные города.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Швейцария разрешила начать конфискацию замороженных активов окружения президента-беглеца Виктора Януковича в пользу Украины. Общая сумма составляет около 140,5 миллиона долларов и оставалась в замороженном виде с 2014 года

О происходившем 13 февраля читайте в материале: Война — день 355: войска рф атакуют на Донбассе и обстреливают мирные города

Информация за 14 февраля доступна в сводке: Война — день 356: встреча "Рамштайн-9" и продолжение наступления оккупантов на Донбассе

С данными за 12 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 357: оккупанты концентрируют силы на Угледаре, но несут тяжелые потери